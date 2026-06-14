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Tiene 6 capítulos y está en Netflix: la serie que roza lo prohibido y no respeta los límites permitidos

Protagonizada por Sienna Miller, esta serie de Netflix narra la caída de una familia privilegiada tras ser sacudida por un escándalo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Sienna Miller es la protagonista de esta serie de suspenso de Netflix.

Sienna Miller es la protagonista de esta serie de suspenso de Netflix.

Dentro del catálogo de Netflix, Anatomía de un escándalo se convirtió en una de las producciones más vistas gracias a su mezcla de drama político, suspenso y una historia marcada por secretos, privilegios y acusaciones que sacuden a una poderosa familia británica. Por eso, sigue destacándose entre las series y películas más recomendadas de la plataforma.

La miniserie está protagonizada por Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend, quienes lideran una trama intensa basada en la novela de Sarah Vaughan. A lo largo de 6 capítulos, la ficción de Netflix explora temas como el consentimiento, el poder y la justicia.

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Aunque recibió críticas divididas, ABC News elogió sus interpretaciones y destacó cómo retrata el coraje de las mujeres frente a la opresión de género. Este enfoque, sumado a su historia atrapante, ayudó a consolidar su éxito en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Anatomía de un escáncalo

La trama de la serie Anatomía de un escándalo sigue a Sophie (Sienna Miller), la esposa del poderoso político James Whitehouse (Rupert Friend) cuya vida privilegiada se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

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A su marido lo acusan de tener una relación extramatrimonial que genera un escándalo. Ella quiere creerle, pero cuando los secretos salen a la luz ya no está segura de dónde está la verdad.

Reparto de Anatomía de un escándalo, serie de Netflix

  • Sienna Miller (Sophie Whitehouse)
  • Michelle Dockery (Kate)
  • Rupert Friend (James Whitehouse)
  • Naomi Scott (Olivia)
  • Josette Simon (Angela)
  • Joshua McGuire (Chris)
Embed - Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Anatomía de un escándalo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Anatomy Of A Scandal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Anatomía de un escándalo se puede ver en Netflix.

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