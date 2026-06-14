Tiene 6 capítulos y está en Netflix: la serie que roza lo prohibido y no respeta los límites permitidos

La miniserie está protagonizada por Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend, quienes lideran una trama intensa basada en la novela de Sarah Vaughan. A lo largo de 6 capítulos, la ficción de Netflix explora temas como el consentimiento, el poder y la justicia.

anatomia de un escándalo (1)

Aunque recibió críticas divididas, ABC News elogió sus interpretaciones y destacó cómo retrata el coraje de las mujeres frente a la opresión de género. Este enfoque, sumado a su historia atrapante, ayudó a consolidar su éxito en Netflix.