ANSES aclaró el monto que cobrarán los jubilados en julio 2026

Con el incremento del 2,1% sobre el haber básico, los números quedan de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $411.787,67

$411.787,67 Bono de contingencia: $70.000

$70.000 Monto total bruto a percibir: $481.787,67

Importante para el bolsillo: Aquellos jubilados que perciben un haber superior a la mínima pero que no alcanzan el tope del ingreso garantizado, recibirán un plus proporcional del bono hasta llegar a la cifra final de $481.787,67.

anses, jubilados (30)

Tabla de montos de ANSES: Jubilaciones y Pensiones para julio

El incremento previsional derrama sobre todo el esquema de prestaciones administrado por el Estado nacional. A continuación, detallamos cómo quedan los valores de las principales categorías para que puedas calcular tu liquidación:

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Aclaración sobre el aguinaldo: ¿Qué cambia respecto a junio?

Es fundamental que los beneficiarios organicen sus finanzas sabiendo que en julio no se paga medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario se liquida de manera exclusiva en los meses de junio y diciembre. Por lo tanto, el monto final depositado en las cuentas bancarias mostrará una reducción nominal respecto al mes anterior, reflejando únicamente el haber mensual con su respectivo aumento más el refuerzo de ingresos.

¿Cuándo arranca el calendario de pagos de julio 2026?

A nivel logístico, se espera que el dinero comience a ser inyectado en las cuentas de la seguridad social a partir del miércoles 8 de julio de 2026. Como es habitual, el cronograma se ejecutará de forma secuencial y ordenada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Recordá que unos días antes del inicio del pago vas a poder consultar el desglose exacto de tus aportes, descuentos de obra social (como PAMI) y el neto de tu recibo digital ingresando a la plataforma Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social.

Para profundizar en el análisis de las nuevas escalas de las asignaciones familiares y el impacto en los topes de ingresos grupales de este mes, podés mirar este completo informe sobre el Aumento del 2,1% y Calendario de ANSES para Julio 2026. Este video repasa detalladamente las modificaciones en los rangos del sistema SUAF y los montos netos retenidos para la AUH.