El dilema de Lionel Scaloni en la Selección argentina para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia

Lisandro Martínez, un serio candidato

Uno de los dos principales candidatos al puesto es Lisandro Martínez. Titular para el DT hasta su grave lesión de rodilla, el jugador del Manchester United podría quedarse con el lugar por experiencia y su recorrido en el grupo.

lisandro 1 Lisandro Martínez puede jugar de central o de lateral.

Zurdo y de buen manejo de pelota, puede ser una salida clara del fondo. El problema es que apenas jugó 16 partidos de lateral izquierdo puro en su carrera y uno solo en la Selección argentina.

Ese antecedente con la celeste y blanca es cercano en el tiempo: en las pasadas Eliminatorias, Lisandro fue el lateral izquierdo en la caída contra Colombia como visitante en una defensa que completaron Montiel, Cuti Romero y Otamendi (similar a una posible vs Argelia pero con Molina de 4).

Facundo Medina, el remplazante más lógico

El otro candidato a ocupar el lugar del lesionado Tagliafico es Nicolás Medina. El defensor del Olympique de Marsella tuvo una buena temporada en Francia y puede dar marca por su naturaleza como marcador central habitual.

Embed - Dairio UNO en el la previa de Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

Lo negativo es que no tiene el vuelo de un lateral izquierdo tradicional, algo que a Scaloni le gusta de sus marcadores de punta. El otro ítem también tiene similitud con Lisandro Martínez: en el año jugó solo 5 partidos en esa posición y suma 29 en total en su carrera.

Dos tapados: Barco y Nico González

De atrás corren Valentín Barco y Nicolás González. Los dos supieron jugar de lateral izquierdo, pero en sus respectivos presentes ocupan otro rol. Lo positivo es que pueden aportar en lo ofensivo dada las características de cada uno.

nico 1 Nico González es opción en el lateral izquierdo.

Colo Barco tuvo sus inicios en ese lugar, en recorrido de inferiores y sus primeros pasos en Boca Juniors. El tema es que desde que llegó a Racing Estrasburgo pasó a la mitad de la cancha, jugando en una especie de doble cinco.

Nicolás González también vive la misma situación. En la temporada con Atlético de Madrid fue, principalmente extremo, aunque jugó de lateral en 3 encuentros.

Un dato no menor: su segundo partido oficial en la Selección argentina fue jugando de 3, en un empate contra Paraguay por Eliminatorias. Después lo hizo en otras cuatro oportunidades, pero siempre en partidos amistosos (El Salvador, Guatemala, Venezuela y Puerto Rico).

La previa del duelo con Argelia

Las últimas decisiones respecto del once inicial las tomará Scaloni y su cuerpo técnico en estas horas. Por lo pronto la práctica de este domingo será a puertas cerradas y el DT, acompañado de un jugador, tiene previsto dar una conferencia de prensa este lunes por la tarde en el estadio de Kansas City.

De todos modos se sabe que el entrenador campeón del mundo suele esperar hasta último momento para confirmar el equipo.