Francisco Cerúndolo vs. Holger Rune en la Laver Cup 2025: cuándo juegan y dónde verlo

El de Fran Cerúndolo y Rune será el segundo partido del día ya que previamente (a las 19 hora argentina) se medirán el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex De Minaur.

Embed - Alcaraz/Mensik v Fritz/Michelsen Highlights | Laver Cup 2025 Match 4

Luego, en la jornada nocturna que comenzará a las 23, Carlos Alcaraz se medirá con el estadounidense Taylor Fritz y el cierre será con el encuentro de dobles en el que De Minaur y el estadounidense Alex Michelsen jugarán contra Rune y el noruego Casper Ruud.

Ventaja europea en San Francisco

En San Francisco, el equipo de Europa capitaneado por el francés Yannick Noah se impone 3 a 1 tras completarse la jornada inicial ante el Resto del Mundo que tiene como conductor a Andre Agassi.

fonseca Fonseca ganó el único punto del Resto del Mundo.

Ruud le ganó el primer punto al gigante Reilly Opelka por 6-4 y 7-6 (4) , Jakub Mensik batió a Michelsen 6-1, 6-7 (3) y 10-8 en el súper tie break y el brasileño Joao Fonseca descontó para el Team World al superar por 6-4 y 6-3 al italiano Flavio Cobolli. Finalmente, en el dobles, Alcaraz y Mensik batieron por 7-6 (7) y 6-4 a Fritz y Michelsen.

Embed - Flavio Cobolli v Joao Fonseca Highlights | Laver Cup 2025 Match 3

Los 4 encuentros de este viernes otorgaron un punto al ganador, los 4 del sábado sumarán dos puntos cada uno y los 4 del domingo valdrán 3 puntos.