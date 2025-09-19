La Academia venció al Globo como visitante.

En un partido que estuvo marcado por las intervención del VAR, y por las picantes declaraciones de Guillermo Barros Schelotto, Racing venció 1-0 a Vélez y se quedó con el primer chico de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La revancha será el martes, a las 19, en Avellaneda.

Este viernes, con equipos alternativos, ambos lograron sumar de a tres. La Academia lo hizo por 2-0 ante Huracán en el Ducó y el Fortín, ante San Martín en San Juan, por 2-1.

Vélez venció a San Martín de San Juan 2-1. Racing hizo lo propio con Huracán.

El primer gol de la jornada en el Tomás Adolfo Ducó fue convertido por el colombiano Duván Vergara, a los 22 minutos de la primera etapa. Con un remate lejano, que se metió pegado al palo izquierdo, el delantero encaminó la victoria de su equipo.

La tranquilidad para los de Avellaneda llegó en tiempo de descuento. Tras un pelotazo largo de Facundo Cambeses Elías Torres definió mano a mano y no pudo vencer la resistencia de Galíndez. En el rebote, y a la altura del punto penal, Matías Zaracho definió con el arco a su merced para liquidar el encuentro.

Con el triunfo, la Academia llegó al noveno puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que Huracán ocupa la octava posición, con dos unidades más.

Luego de la derrota en Liniers, Vélez logró reponerse en su visita a San Martín de San Juan. El Fortín pegó en los momentos justos y logró sumar tres puntos importantes, sobre todo en lo anímico, de cara a la revancha con Racing.

El reloj marcaba 10 minutos de la primera etapa cuando Manuel Lanzini recibió dentro del área del Verdinegro. Tras controlar con derecha, el ex River tomó envión y definió con la misma pierna para abrir el marcador.

En el complemento, el Fortín volvió a pegar de entrada. En esta ocasión antes de que se completara el primer minuto de juego. Una gran jugada colectiva, que incluyó una doble pared con Lanzini, terminó en el gol de Dilan Godoy.

El dueño de casa llegó al descuento gracias al cabezazo de Ignacio Puch, pero no le alcanzó para sumar al menos un punto. Por su parte Vélez, sobre el final del encuentro, sufrió la expulsión de Aaron Quirós tras la intervención del VAR.

