Racing venció a Huracán 2-0

El primer gol de la jornada en el Tomás Adolfo Ducó fue convertido por el colombiano Duván Vergara, a los 22 minutos de la primera etapa. Con un remate lejano, que se metió pegado al palo izquierdo, el delantero encaminó la victoria de su equipo.

La tranquilidad para los de Avellaneda llegó en tiempo de descuento. Tras un pelotazo largo de Facundo Cambeses Elías Torres definió mano a mano y no pudo vencer la resistencia de Galíndez. En el rebote, y a la altura del punto penal, Matías Zaracho definió con el arco a su merced para liquidar el encuentro.

¡ERROR DEL GLOBO QUE EL COLOMBIANO APROVECHÓ A LA PERFECCIÓN! De un lateral a favor de Huracán nació el gol de Duván Vergara para el 1-0 de Racing.





Con el triunfo, la Academia llegó al noveno puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que Huracán ocupa la octava posición, con dos unidades más.

¡LO LIQUIDÓ LA ACADEMIA! Elías Torres no pudo pero Matías Zaracho encontró el rebote y anotó el 2-0 de Racing ante Huracán.





Vélez le ganó 2-1 a San Martín de San Juan

Luego de la derrota en Liniers, Vélez logró reponerse en su visita a San Martín de San Juan. El Fortín pegó en los momentos justos y logró sumar tres puntos importantes, sobre todo en lo anímico, de cara a la revancha con Racing.

El reloj marcaba 10 minutos de la primera etapa cuando Manuel Lanzini recibió dentro del área del Verdinegro. Tras controlar con derecha, el ex River tomó envión y definió con la misma pierna para abrir el marcador.

PRIMER GOLAZO DE MANU LANZINI EN VÉLEZ El volante controló en el área y sacó un zapatazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan





En el complemento, el Fortín volvió a pegar de entrada. En esta ocasión antes de que se completara el primer minuto de juego. Una gran jugada colectiva, que incluyó una doble pared con Lanzini, terminó en el gol de Dilan Godoy.

GOLAZO DE VÉLEZ Gran jugada colectiva, asistencia de Manu Lanzini y definición de Dilan Godoy para el 2-0 ante San Martín de San Juan





El dueño de casa llegó al descuento gracias al cabezazo de Ignacio Puch, pero no le alcanzó para sumar al menos un punto. Por su parte Vélez, sobre el final del encuentro, sufrió la expulsión de Aaron Quirós tras la intervención del VAR.