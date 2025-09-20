Franco Colapinto chocó y no pasó la Q1 en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Con viento y baja temperatura que afectaron el rendimiento de los neumáticos, los autos salieron a la pista y Colapinto se ubicó 17 con un tiempo de 1'44"057 antes de que apareciera la bandera roja por un golpe de Alex Albon contra uno de los muros de contención.

Reniciada la actividad, Gasly quedó 12 y Colapinto hizo una muy buena vuelta (1'42"779) para quedar 10 antes de otra bandera roja por el despiste de Nico Hulkenberg.

De todas maneras, aún quedaba tiempo para completar la Q1 y Colapinto se pegó en la curva 4, quedó en el puesto 16 y no pasó a la Q2 al igual que su compañero Gasly (19). Lando Norris (McLaren) terminó primero.

Una clasificación accidentada

Apenas iniciada la Q2 apareció otra vez la bandera roja

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

La carrera del GP de Azerbaiyán será este domingo, a partir de las 8, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

