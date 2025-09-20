Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto chocó y no pasó la Q1 en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó en el puesto 16 después de haber chocado cuando estaba finalizando la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Por UNO
Colapinto hizo su mejor vuelta y después chocó.

Franco Colapinto largará en el puesto 16 cuando se inicie el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 después de haber chocado con el Alpine cuando estaba finalizando la Q1.

Cuando estaba peleando por estar en la Q2 el argentino se pegó contra un muro del circuito callejero de Bakú y quizás tenga que hacer cambios en su auto que le costarían una penalización y el correspondiente retraso en la grilla.

Colapinto
Colapinto chocó en la misma curva que lo había hecho el año pasado.

Con viento y baja temperatura que afectaron el rendimiento de los neumáticos, los autos salieron a la pista y Colapinto se ubicó 17 con un tiempo de 1'44"057 antes de que apareciera la bandera roja por un golpe de Alex Albon contra uno de los muros de contención.

Reniciada la actividad, Gasly quedó 12 y Colapinto hizo una muy buena vuelta (1'42"779) para quedar 10 antes de otra bandera roja por el despiste de Nico Hulkenberg.

De todas maneras, aún quedaba tiempo para completar la Q1 y Colapinto se pegó en la curva 4, quedó en el puesto 16 y no pasó a la Q2 al igual que su compañero Gasly (19). Lando Norris (McLaren) terminó primero.

Una clasificación accidentada

Apenas iniciada la Q2 apareció otra vez la bandera roja

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

La carrera del GP de Azerbaiyán será este domingo, a partir de las 8, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Las posiciones del campeonato de Fórmula 1

  • Oscar Piastri (McLaren): 324
  • Lando Norris (McLaren): 293
  • Max Verstappen (Red Bull): 230
  • George Russell (Mercedes): 194
  • Charles Leclerc (Ferrari): 163

