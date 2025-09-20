El equipo de Alexis Matteo viene de igualar sin goles de local ante All Boys y a tres fechas del final se mantiene octavo con 42 puntos, en zona de clasificación al Reducido.

Arsenal llega con la necesidad de sumar para mantener la categoría, viene de perder en Salta ante Gimnasia y Tiro por 3 a 0 y volvió a complicarse en la lucha por no descender.

El equipo dirigido por Darío Franco debe sumar ya que se ubica penúltimo con 31 puntos.

Los enfrentamientos entre el Deportivo Maipú y Arsenal

En la Primera Nacional se enfrentaron en tres oportunidades con un triunfo de cada equipo y un empate.

El último enfrentamiento fue empate 1 a 1 en el estadio Omar Higinio Sperdutti con goles de Matías Viguet, para el Cruzado, y Fabián Bordagaray para los del Viaducto.

Embed - Deportivo Maipú 1-1 Arsenal | Primera Nacional | Fecha 15 (Zona A)

Probables formaciones

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Lucas Mihovilcevich y Valentín Serrano; Esteban Fernández, Talo Colletta, Matías Lucero, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Tomás Silva; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Arsenal

Árbitro: Pablo Giménez

Hora: 15.30