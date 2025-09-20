Colapinto mejoró sus tiempos y su posición en la FP3 del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Los Alpine salieron casi 20' después del inicio de la sesión, con neumáticos duros y en los primeros registros, llegando a la media hora de actividad, el argentino completó 5 vueltas y se ubicó 17 con un tiempo de 1'45"279 muy cerca de su compañero Pierre Gasly que ocupó el puesto 15.

Luego el argentino mejoró su tiempo (1'44"352) para escalar al puesto 15, a casi 2 segundos de la punta, antes de volver a boxes para preparar las últimas vueltas.

Con viento y amenaza de lluvia, Franco Colapinto salió con las gomas blandas y subió al puesto 15 con una marca de 1'43"212 que luego mejoró (1'42"789) aunque igual terminó 15, más de medio segundo por encima de Gasly que fue 19, y tras una advertencia por una infracción por no respetar una bandera amarilla.

El mejor tiempo fue de Lando Norris con McLaren y el top 5 lo completaron Verstappen (Red Bull), Piastri (McLaren), Hamilton (Ferrari) y el Mercedes de Antonelli.

Este viernes Colapinto había sido 19 en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20.

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

La clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 comenzará a las 9.

La carrera será este domingo, a partir de las 8. Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.