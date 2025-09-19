El Tomba buscará lograr su primera victoria en el Feliciano Gambarte. El entrenador Walter Ribonetto apostaría por el mismo equipo que viene de igualar sin goles ante Barracas Central de local.

El Expreso tiene 7 puntos y se encuentra en la 13ra posición de la Zona B, a dos unidades de Gimnasia y Esgrima La Plata que cierra los puestos de clasificación a los playoffs.

El posible equipo de Godoy Cruz

El posible once titular de Godoy Cruz para enfrentar a Instituto sería con los siguientes jugadores: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Instituto, el rival de Godoy Cruz viene de ganarle a Argentinos Juniors en Córdoba y llegará este sábado y se quedará concentrado a la espera del partido ante Godoy Cruz.

El homenaje al Gato Oldrá

La dirigencia de Godoy Cruz antes del inicio del partido, se le realice un reconocimiento especial al Gato Daniel Oldrá, - Para muchos, el mayor ídolo de la historia del club.

Para Daniel Oldrá será un partido especial enfrentar al club de sus amores en el partido más difícil de su vida y ha vivido días difíciles por lo que representará enfrentar a Godoy Cruz.

Al Gato lo acompañan en su cuerpo técnico Nicolás Olmedo, Nelson Ibáñez y Guillermo Franco, tres ex jugadores que dejaron su sello en el Tomba y que vivirán un partido especial.