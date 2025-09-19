El entrenador fue consultado sobre la situación del 10.

Todo indica que Lionel Messi llegó a un acuerdo para extender su contrato con Inter Miami. El mejor jugador del mundo tiene vínculo vigente hasta diciembre del corriente 2025 y en los próximos días se anunciaría la renovación del mismo.

En este contexto, y en la previa de un nuevo compromiso para su equipo, quien alzó la voz fue Javier Mascherano. En conferencia de prensa, al Jefecito le consultaron por el 10 y no dudó en responder.

Lionel Messi - Inter Miami
El contrato de Lionel Messi con Inter Miami vence a finales de diciembre.

Qué dijo Javier Mascherano de la renovación de Lionel Messi

La renovación contractual de Lionel Messi con Inter Miami mantiene expectante a toda la Major League Soccer. En la antesala del partido de este sábado ante DC United, Javier Mascherano se refirió al tema y dejó entrever que el anuncio está cerca.

“No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general”, manifestó el entrenador.

A su vez, el Jefecito remarcó la importancia que tendría para el fútbol estadounidense asegurar la continuidad del mejor jugador del mundo: “Si eso sucede, sería una gran noticia para el fútbol en Estados Unidos en general, poder beneficiarse de ello durante un período de tiempo más largo”.

Lionel Messi, que arrastra algunos problemas físicos en las últimas semanas, volvería a ser titular este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba a DC United.

La expectativa por verlo brillar en el verde césped se suma al clima de esperanza por la inminente oficialización de su nuevo vínculo con la franquicia de Florida.

Según informó el Miami Herald, luego de algunos meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato multianual que sería el último de su carrera profesional.

El anuncio llegaría en los próximos diez días e incluiría la posibilidad de que, tras el retiro, el capitán argentino se vincule como accionista del club, con un rol en la gestión deportiva junto a David Beckham y la misión de convertirse en embajador global de Inter Miami.

