Mezclar pepino con aloe vera: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Para aprovechar al máximo las propiedades de estos ingredientes, se recomienda licuar medio pepino fresco (con cáscara para obtener más vitaminas) con el gel extraído de una hoja de aloe vera.

Antes de aplicarlo, deja la mezcla en el refrigerador por 20 minutos. El choque térmico ayudará a cerrar los poros y a tonificar el rostro de inmediato. Puedes usarlo como mascarilla durante 15 minutos o como tónico diario si lo filtras correctamente.

envejecimiento, adultos mayores.jpg Esta mezcla combate el envejecimiento.

Como puedes ver, el hecho de combinar pepino con aloe vera no es una casualidad. Esta es una solución económica, natural, y respaldada por la eficacia de sus componentes.

Pasando en limpio: los beneficios de esta mezcla

Hidratación profunda sin grasa: es ideal para pieles mixtas o grasas, ya que aporta agua sin obstruir los poros.

es ideal para pieles mixtas o grasas, ya que aporta agua sin obstruir los poros. Efecto antiinflamatorio y calmante: excelente para tratar quemaduras solares, rojeces por sensibilidad o irritación tras el afeitado.

excelente para tratar quemaduras solares, rojeces por sensibilidad o irritación tras el afeitado. Combate ojeras y bolsas: gracias a las propiedades descongestionantes del pepino, aplicarlo en el contorno de ojos reduce visiblemente el cansancio.

gracias a las propiedades descongestionantes del pepino, aplicarlo en el contorno de ojos reduce visiblemente el cansancio. Regeneración y antienvejecimiento: el aloe estimula la producción de colágeno, mientras que los antioxidantes del pepino combaten los radicales libres responsables de las arrugas.