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La película de Netflix que no defrauda y llega a ser adictiva

Esta película que protagoniza la afamada actriz Gal Gadot, es una buena oportunidad para alucinar frente a la pantalla

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Gal Gadot arrasa con esta película de Netflix.

La actriz Gal Gadot arrasa con esta película de Netflix.

La adrenalina que despierta la película Agente Stone, protagonizada por la actriz Gal Gadot, es el plan perfecto para entretenerse frente a la pantalla de Netflix. La propuesta estadounidense es muy recomendada y especial para alucinar desde el minuto inicial.

Se trata de una propuesta estadounidense en donde la actriz Gal Gadot se roba todas las miradas por su actuación.

Gracias a esta película llena de acción y dramatismo, la plataforma de Netflix sumó en calidad y ya es una de las más vistas desde que se estrenó, en 2023.

La película está dirigida por Tom Harper y es una nueva muestra de la actriz Gal Gadot como una heroína.

Agente Stone, que llegó al catálogo de Netflix en agosto del 2023, tiene una duración de 2 horas y es una de las que todo suscriptor tiene que ver en la cartelera.

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Netflix: de qué trata la película Agente Stone

La película de Netflix gira en torno a la oficial Rachel Stone (Gal Gadot), quien brilla como una agente de la inteligencia internacional. Invencible y capaz de torcer cualquier obstáculo que se atraviese, la Agente Stone tiene entre ceja y ceja una misión muy complicada: interceder entre la organización universal que pregona la paz para la que trabaja y la desazón que le provocó la baja de su activo más codiciado. Contra todas las fuerzas, ¿podrá cumplir con el objetivo propuesto?

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Reparto de Agente Stone, película de Netflix

  • Gal Gadot (Rachel Stone)
  • Jamie Dornan (Parker)
  • Alia Bhatt (Keya Dhawan)
  • Sophie Okonedo (Nomad)
  • Jing Lusi (Yang)

Tráiler de Agente Stone, película de Netflix

Embed - Agente Stone | Gal Gadot | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Heart of stone se puede ver en Netflix.
  • España: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.

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