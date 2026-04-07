La película de Netflix que no defrauda y llega a ser adictiva

La película está dirigida por Tom Harper y es una nueva muestra de la actriz Gal Gadot como una heroína.

Agente Stone, que llegó al catálogo de Netflix en agosto del 2023, tiene una duración de 2 horas y es una de las que todo suscriptor tiene que ver en la cartelera.

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Netflix: de qué trata la película Agente Stone

La película de Netflix gira en torno a la oficial Rachel Stone (Gal Gadot), quien brilla como una agente de la inteligencia internacional. Invencible y capaz de torcer cualquier obstáculo que se atraviese, la Agente Stone tiene entre ceja y ceja una misión muy complicada: interceder entre la organización universal que pregona la paz para la que trabaja y la desazón que le provocó la baja de su activo más codiciado. Contra todas las fuerzas, ¿podrá cumplir con el objetivo propuesto?

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Reparto de Agente Stone, película de Netflix

Gal Gadot (Rachel Stone)

Jamie Dornan (Parker)

Alia Bhatt (Keya Dhawan)

Sophie Okonedo (Nomad)

Jing Lusi (Yang)

Tráiler de Agente Stone, película de Netflix

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Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica