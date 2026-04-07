La adrenalina que despierta la película Agente Stone, protagonizada por la actriz Gal Gadot, es el plan perfecto para entretenerse frente a la pantalla de Netflix. La propuesta estadounidense es muy recomendada y especial para alucinar desde el minuto inicial.
La película de Netflix que no defrauda y llega a ser adictiva
Esta película que protagoniza la afamada actriz Gal Gadot, es una buena oportunidad para alucinar frente a la pantalla
Se trata de una propuesta estadounidense en donde la actriz Gal Gadot se roba todas las miradas por su actuación.
Gracias a esta película llena de acción y dramatismo, la plataforma de Netflix sumó en calidad y ya es una de las más vistas desde que se estrenó, en 2023.
La película está dirigida por Tom Harper y es una nueva muestra de la actriz Gal Gadot como una heroína.
Agente Stone, que llegó al catálogo de Netflix en agosto del 2023, tiene una duración de 2 horas y es una de las que todo suscriptor tiene que ver en la cartelera.
Netflix: de qué trata la película Agente Stone
La película de Netflix gira en torno a la oficial Rachel Stone (Gal Gadot), quien brilla como una agente de la inteligencia internacional. Invencible y capaz de torcer cualquier obstáculo que se atraviese, la Agente Stone tiene entre ceja y ceja una misión muy complicada: interceder entre la organización universal que pregona la paz para la que trabaja y la desazón que le provocó la baja de su activo más codiciado. Contra todas las fuerzas, ¿podrá cumplir con el objetivo propuesto?
Reparto de Agente Stone, película de Netflix
- Gal Gadot (Rachel Stone)
- Jamie Dornan (Parker)
- Alia Bhatt (Keya Dhawan)
- Sophie Okonedo (Nomad)
- Jing Lusi (Yang)
Tráiler de Agente Stone, película de Netflix
Dónde ver la película Agente Stone, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Heart of stone se puede ver en Netflix.
- España: la película Agente Stone se puede ver en Netflix.