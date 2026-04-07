Copa Sudamericana: Racing ganó en Bolivia y Barracas Central empató con Vasco da Gama

Racing debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, luego de derrotar por 3 -1 en condición de visitante a Independiente Petrolero de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E.
Racing debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, luego de derrotar en condición de visitante a Independiente Petrolero de Bolivia
Racing debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, luego de derrotar por 3 -1 en condición de visitante a Independiente Petrolero de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E.
Los goles de La Academia los hicieron el Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián “Toto” Fernández, mientras que para los locales había descontado de penal el brasileño Thomaz Santos.
La Academia, campeona de este certamen en 2024, se recuperó del clásico perdido ante Independiente y tiene por delante dos partidos muy importantes, ambos en condición de local, ya que el domingo 12 jugará con River por el Torneo Apertura y el miércoles 15 con Botafogo en la Copa Sudamericana.
Barracas Central igualó 0-0 con Vasco da Gama en un partido carente de situaciones de peligro que disputaron en el estadio de Banfield, por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.
El local tuvo su llegada de mayor peligro con un remate de primera del defensor Fernando Tobio y en los últimos 15' tuvo que jugar con un hombre menos debido a la expulsión directa del mediocampista Maximiliano Puig.
En la próxima fecha, el equipo albirrojo visitará a Olimpia de Paraguay el miércoles 15 de abril a las 21:00, mientras que el “Cruzmaltino” recibirá al Audax Italiano chileno, el martes 14 a la misma hora.