Copa Sudamericana: Racing ganó en Bolivia y Barracas Central empató con Vasco da Gama

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Barracas empató con Vasco da Gama

Barracas Central igualó 0-0 con Vasco da Gama en un partido carente de situaciones de peligro que disputaron en el estadio de Banfield, por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

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El local tuvo su llegada de mayor peligro con un remate de primera del defensor Fernando Tobio y en los últimos 15' tuvo que jugar con un hombre menos debido a la expulsión directa del mediocampista Maximiliano Puig.

En la próxima fecha, el equipo albirrojo visitará a Olimpia de Paraguay el miércoles 15 de abril a las 21:00, mientras que el “Cruzmaltino” recibirá al Audax Italiano chileno, el martes 14 a la misma hora.