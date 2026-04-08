"Atender pocos partos no es seguro", advirtió la ex directora nacional de Maternidad e Infancias, Diana Fariña

“La realidad es que una maternidad con pocos partos no cumple con condiciones de seguridad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que existe un umbral mínimo recomendado: “Se estima que unas 500 atenciones anuales es el número necesario para sostener la calidad y la experiencia del equipo de salud”.

La especialista advirtió que cuando se atienden pocos nacimientos, los profesionales pueden perder entrenamiento, lo que impacta directamente en la seguridad. “No es seguro atender pocos partos. El equipo necesita práctica constante para responder ante emergencias”, subrayó.

maternidad hospital Lagomaggiore.jpg El Hospital Lagomaggiore cuenta con una de las maternidades más completas de Mendoza.

Además, detalló cuáles son las condiciones básicas que debe garantizar cualquier maternidad: disponibilidad de sangre segura, personal capacitado para recibir al recién nacido y profesionales preparados para resolver complicaciones obstétricas.

Cesáreas: cuándo son necesarias y cuándo generan alarma

Fariña también se refirió al debate por el aumento de cesáreas, un tema bajo análisis a nivel sanitario. Si bien defendió su utilización en los casos indicados, advirtió sobre los excesos.

“La cesárea salva vidas cuando está bien indicada, tanto de la madre como del bebé”, explicó. Sin embargo, aclaró que existen parámetros internacionales —como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud— que establecen niveles aceptables.

“Lo que no puede pasar es que haya el doble o el triple de cesáreas de lo recomendado. Ahí hay que revisar qué está sucediendo”, sostuvo.

También recordó que se trata de una cirugía que no está exenta de riesgos: “Tiene consecuencias a corto y largo plazo, por lo que una cesárea sin indicación no es una buena práctica”.

Un debate abierto en el sistema de salud

Las declaraciones de Fariña se dan en un contexto donde distintas jurisdicciones, incluida Mendoza, analizan la organización de sus maternidades y la concentración de servicios.

En ese marco, la especialista fue clara: garantizar condiciones adecuadas y equipos entrenados no es solo una cuestión de recursos, sino de organización del sistema. “Lo importante es que cada embarazada tenga acceso a una atención segura y de calidad”, remarcó este martes en Hora Libre.