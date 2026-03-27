Finalmente se produjo el encuentro esperado entre el ministro de Salud, Rodolfo Montero y el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, que estaban virtualmente enfrentados por el cierre de la maternidad del hospital Saporiti. El desacuerdo residía en que mientras uno anunciaba la falta de nacimientos para sostener el servicio, el jefe comunal insistía en que no debía cerrarse.
Tras el cierre de la maternidad del Saporiti, Montero se reunió con Mansur que hizo un pedido clave
El ministro de Salud recibió en su despacho al intendente de Rivadavia y se explayó sobre la falta de nacimiento de bebés para sostener la maternidad
La reunión se realizó este viernes a las 9 en el despacho del Ministerio de Salud y con todo el equipo técnico de Montero, que repasó que la maternidad del Saporiti no alcanza a dar los nacimientos esperados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son 500 al año. En el hospital de Rivadavia apenas hay un poco más de 100 partos.
El déficit de alumbramientos por las nuevas conformaciones de la familia, los matrimonios con pocos hijos e incluso sin ellos, cambió no sólo el mapa de las maternidades en la provincia, sino en la demanda educativa, esto se evidencia en el ingreso a primer grado, por ejemplo.
Sin partos no hay equipos entrenados
El ministro Montero volvió a insistir este jueves con el lanzamiento del programa de test rápidos para erradicar el HPV que para que las maternidades sean seguras debe darse un umbral de partos. El personal de esa manera está entrenado para las complejidades que se presenten. Por ahora, no se habla de su destino, pero podría ser reubicado a centros de salud del este.
Estos mismos argumentos se trasladaron a la charla con Mansur, según comentaron fuentes del Ministerio, algo que fue comprendido por el jefe comunal y pidió que haya una reunión con los profesionales que actualmente integran el servicio.
En ese marco, el intendende Ricardo Mansur ofreció su postura al respecto a través de un video que publicó la municipalidad de Rivadavia:
En ese sentido, desde la comuna rivadaviense adelantaron que "si bien los fundamentos técnicos son lógicos, el intendente cuestiona la decisión, incluso la define como difícil y triste. Lo que pide él es que los representantes de Rivadavia en el gobierno provincial den una opinión al respecto".
Una reunión extendida con todo el equipo de salud del Saporiti
Mansur solicitó a Montero que se realice una reunión extendida con todo el equipo de la maternidad del Saporiti para volver a hacer un repaso de los aspectos técnicos y sanitarios de la decisión.
Por el momento no se puso fecha a esa reunión, pero sí se arribó a un acuerdo entre Salud y la intendencia de Rivadavia.