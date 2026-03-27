Tras el cierre de la maternidad del Saporiti, Montero se reunió con Mansur que hizo un pedido clave

Rodolfo Montero anunció campaña contra el HPV Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza. Foto: Ministerio de Salud

Sin partos no hay equipos entrenados

El ministro Montero volvió a insistir este jueves con el lanzamiento del programa de test rápidos para erradicar el HPV que para que las maternidades sean seguras debe darse un umbral de partos. El personal de esa manera está entrenado para las complejidades que se presenten. Por ahora, no se habla de su destino, pero podría ser reubicado a centros de salud del este.

Estos mismos argumentos se trasladaron a la charla con Mansur, según comentaron fuentes del Ministerio, algo que fue comprendido por el jefe comunal y pidió que haya una reunión con los profesionales que actualmente integran el servicio.

En ese marco, el intendende Ricardo Mansur ofreció su postura al respecto a través de un video que publicó la municipalidad de Rivadavia:

Embed

En ese sentido, desde la comuna rivadaviense adelantaron que "si bien los fundamentos técnicos son lógicos, el intendente cuestiona la decisión, incluso la define como difícil y triste. Lo que pide él es que los representantes de Rivadavia en el gobierno provincial den una opinión al respecto".

ricardo mansur intendente de rivadavia.jpg Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, se había opuesto al cierre de la maternidad en el Saporiti. Pidió una reunión ampliada con todos los profesionales del hospital de su localidad.

Una reunión extendida con todo el equipo de salud del Saporiti

Mansur solicitó a Montero que se realice una reunión extendida con todo el equipo de la maternidad del Saporiti para volver a hacer un repaso de los aspectos técnicos y sanitarios de la decisión.

Por el momento no se puso fecha a esa reunión, pero sí se arribó a un acuerdo entre Salud y la intendencia de Rivadavia.