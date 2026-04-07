Albañiles evitan tiroteo en una escuela: alertaron que un adolescente llevaba un arma en su mochila

policía tucuman La policía de Tucumán detuvo a un adolescente de 17 años con un arma en la escuela.

Tras el llamado de la escuela, el personal policial ingresó al establecimiento, redujo al menor y procedió al secuestro del arma. Durante el procedimiento se contactó al padre del joven, quien ya había visitado la escuela el día anterior por problemas disciplinarios de su hijo.

El hombre relató a los investigadores que el arma había sido entregada al menor por su propio hermano, aunque todavía se desconocen los objetivos de tal acción. Finalmente, el adolescente fue trasladado por las fuerzas de seguridad junto a su progenitor para continuar con las diligencias legales pertinentes.

“Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero”, advirtió la policía tucumana

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dialogó con el medio local Contexto Tucumán y explicó el procedimiento: “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia”.

colegio el salvador tucuman El colegio donde sucedieron los hechos.

Además, Girvau advirtió: “Vamos a montar un operativo especial en este establecimiento educativo para determinar qué es lo que sucedió. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”.