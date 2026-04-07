Albañiles evitan tiroteo en una escuela: alertaron que un adolescente llevaba un arma en su mochila

Hace poco más de una semana, una escuela de Santa Fe se tiñó de sangre cuando un joven llevó un arma, mató a sangre fría a un compañero e hirió a otros dos. Hoy pudo suceder una tragedia similar, pero en un colegio de Tucumán. En esta ocasión, afortunadamente, albañiles advirtieron a las autoridades educativas que un alumno tenía un revólver oculto en pleno horario escolar.
Tucumán: adolescente de 17 años es detenido por llevar un arma a la escuela
Un grave episodio de inseguridad escolar ocurrió recientemente en el Colegio El Salvador, ubicado en la capital tucumana, cuando un estudiante de 17 años fue hallado en posesión de un arma de fuego. La alarma se activó gracias a la intervención de un grupo de albañiles que trabajaba en la construcción de una pileta dentro de la institución. Ellos advirtieron el riesgo y notificaron de inmediato a las autoridades académicas.
El adolescente, quien cursa el cuarto año en la división "B", ocultaba en su mochila un revólver que contenía seis municiones. Ante la gravedad del hecho en el establecimiento situado entre las calles Américo Vespucio y Avenida de Circunvalación, los responsables de seguridad aplicaron los protocolos de emergencia. Esto implicó desalojar el aula para resguardar y brindar contención emocional a los demás alumnos, dejando al joven señalado bajo supervisión aislada hasta el arribo de la policía.
Tras el llamado de la escuela, el personal policial ingresó al establecimiento, redujo al menor y procedió al secuestro del arma. Durante el procedimiento se contactó al padre del joven, quien ya había visitado la escuela el día anterior por problemas disciplinarios de su hijo.
El hombre relató a los investigadores que el arma había sido entregada al menor por su propio hermano, aunque todavía se desconocen los objetivos de tal acción. Finalmente, el adolescente fue trasladado por las fuerzas de seguridad junto a su progenitor para continuar con las diligencias legales pertinentes.
“Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero”, advirtió la policía tucumana
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dialogó con el medio local Contexto Tucumán y explicó el procedimiento: “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia”.
Además, Girvau advirtió: “Vamos a montar un operativo especial en este establecimiento educativo para determinar qué es lo que sucedió. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”.