Alerta por multas truchas en el parabrisas: así engañan a conductores en Guaymallén

Multas truchas en Guaymallén

En los casos detectados, los vehículos estaban supuestamente mal estacionados y sus conductores no se encontraban presentes al momento de labrarse la infracción.

multas guaymallen La Municipalidad de Guaymallén advirtió por multas truchas en el barrio Santa Ana.

Ante esta situación, la comuna aclaró que el único correo electrónico habilitado para la presentación de descargos es [email protected] (JAT por Juzgado Administrativo de Tránsito), y remarcó que no se tramitan pagos electrónicos a través de mensajes de WhatsApp.

Además, indicaron que tanto para el pago voluntario como para realizar un descargo, los contribuyentes deben dirigirse de manera presencial a los Juzgados Administrativos de Tránsito, ubicados en Bandera de los Andes 350, en el distrito San José de Guaymallén.

multas de transito guaymallen Así son las multas verdaderas que realizan los agentes de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén.

Por último, precisaron que los agentes viales no dejan volantes explicativos en los vehículos y que las multas se confeccionan de manera electrónica: se imprime un ticket a través de una terminal móvil, similar a los dispositivos de cobro utilizados en comercios.