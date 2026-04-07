Alerta por multas truchas en el parabrisas: así engañan a conductores en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén advirtió que el Juzgado Administrativo de Tránsito del departamento detectó una serie de casos de multas falsas en la zona del barrio Santa Ana, a partir de un mecanismo que busca engañar a los conductores con supuestas infracciones.
Según informaron, el modus operandi consiste en dejar un volante en el parabrisas del vehículo con un número de celular para gestionar pagos electrónicos y una dirección que dirige a un formulario. Todos esos datos son apócrifos. A esto se suma una presunta multa confeccionada de manera manual, con birome.
Desde el municipio advirtieron que los volantes incluyen el logo antiguo de la Municipalidad de Guaymallén, lo que refuerza la apariencia de veracidad del engaño.
Multas truchas en Guaymallén
En los casos detectados, los vehículos estaban supuestamente mal estacionados y sus conductores no se encontraban presentes al momento de labrarse la infracción.
Ante esta situación, la comuna aclaró que el único correo electrónico habilitado para la presentación de descargos es [email protected] (JAT por Juzgado Administrativo de Tránsito), y remarcó que no se tramitan pagos electrónicos a través de mensajes de WhatsApp.
Además, indicaron que tanto para el pago voluntario como para realizar un descargo, los contribuyentes deben dirigirse de manera presencial a los Juzgados Administrativos de Tránsito, ubicados en Bandera de los Andes 350, en el distrito San José de Guaymallén.
Por último, precisaron que los agentes viales no dejan volantes explicativos en los vehículos y que las multas se confeccionan de manera electrónica: se imprime un ticket a través de una terminal móvil, similar a los dispositivos de cobro utilizados en comercios.