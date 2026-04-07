Descubrimiento en Pompeya: el arma automática más antigua de la historia

Las murallas de Pompeya conservaron cicatrices específicas que datan del asedio ocurrido en el año 89 a. C. Bajo las capas de ceniza volcánica, el grupo liderado por Adriana Rossi halló patrones de golpes cuadrangulares y pequeños. Esta evidencia se aleja de las hendiduras circulares que provocaban las piedras lanzadas por catapultas comunes de la época

pompeya El poder destructivo del arma sería grande para la época.

Avances en la maquinaria de guerra

Dicho sistema recibe el nombre de políbolos y representa una tecnología avanzada para su tiempo. Los registros históricos atribuyen esta invención al ingeniero Dionisio de Alejandría durante el siglo III a. C. A diferencia de otros mecanismos, este aparato utilizaba engranajes y cadenas para alimentar y disparar flechas de manera continua sin recarga manual.