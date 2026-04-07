Encontraron una heladera adentro de un zanjón y cuando la abrieron destaparon un crimen

ramiro nast crimen El joven estaba desaparecido y finalmente había sido víctima de un crimen.

La investigación por el crimen

Tras la desaparición del joven se dio inicio a la búsqueda, la cual concluyó este lunes por la tarde con el hallazgo del cadáver dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.

La Policía de Santa Fe logró llegar hasta dicho punto tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Con el correr de las horas se informó que en el lugar se logró la detención de un sospechoso, de 29 años, y se buscan a otros dos hombres que habrían participado del crimen.

Hasta el momento, según informó el medio santafesino La Capital, se desconoce el móvil del crimen, aunque la madre de la víctima sospecha que puede estar ligado a las drogas.