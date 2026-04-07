Notaron algo inusual: una heladera que estaba metida dentro de un zanjón. Al acercarse y abrirla se encontraron con la peor imagen: el cadáver de un joven. De esta forma se destapó la investigación por el crimen de un joven que estaba desaparecido desde el fin de semana pasado en Santa Fe. Todo apunta a un móvil vinculado al narcotráfico y por el hecho ya hay un sospechoso detenido.
Encontraron una heladera adentro de un zanjón y cuando la abrieron destaparon un crimen
La víctima del crimen había desaparecido el viernes 4 de abril cuando fue a una fiesta de la cual nunca regresó
La víctima fatal es joven que fue identificado como Ramiro Nast. El chico fue hallado asesinado dentro de una heladera en la provincia de Santa Fe después de varios días de búsqueda tras su desaparición el viernes 4 de abril cuando fue a una fiesta.
La desaparición de Ramiro Nast ocurrió el fin de semana largo pasado, más concretamente el jueves por la noche, cuando la víctima asistió a una fiesta en la ciudad de Funes, de la cual nunca regresó. La noticia se conoció cuando los dueños de la carnicería en la que trabajaba el joven avisaron que no había asistido a su horario, lo que llamó la atención.
La investigación por el crimen
Tras la desaparición del joven se dio inicio a la búsqueda, la cual concluyó este lunes por la tarde con el hallazgo del cadáver dentro de una heladera que se encontraba en un zanjón en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.
La Policía de Santa Fe logró llegar hasta dicho punto tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Con el correr de las horas se informó que en el lugar se logró la detención de un sospechoso, de 29 años, y se buscan a otros dos hombres que habrían participado del crimen.
Hasta el momento, según informó el medio santafesino La Capital, se desconoce el móvil del crimen, aunque la madre de la víctima sospecha que puede estar ligado a las drogas.