El viernes pasado, durante el feriado de Semana Santa, se vivió un momento de gran tensión en el Parque de la Costa, ubicado en Buenos Aires. Una falla mecánica en una montaña rusa dejó a decenas de pasajeros varados a gran altura durante aproximadamente 20 minutos.
Video: un falla de una montaña rusa dejó a 20 personas colgadas de cabeza en el Parque de la Costa
Hasta el momento, el Parque de la Costa no emitió un comunicado oficial detallado sobre las causas exactas de la falla en la montaña rusa
Según testigos, el incidente ocurrió cuando una parte de la cadena del mecanismo se soltó y se partió, deteniendo el carrito en una sección elevada del recorrido de la montaña rusa conocida como "El Desafío" dentro de ese reconocido parque de diversiones ubicado en la localidad de Tigre.
Hasta el momento, el Parque de la Costa no emitió un comunicado oficial detallado sobre las causas exactas de la falla. Las autoridades locales de Tigre y organismos de control de atracciones mecánicas suelen realizar inspecciones periódicas, pero este incidente generó pedidos de revisión para prevenir riesgos mayores.
La montaña rusa del Parque de la Costa
El Desafío, construida por la empresa neerlandesa Vekoma en 1999, es una de las atracciones invertidas más emblemáticas del parque de diversiones. Alcanza alturas cercanas a los 35 metros y velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, con inversiones y loops que incluyen momentos en los que los pasajeros viajan cabeza abajo.
El desperfecto se produjo en plena operación de la montaña rusa, frenando el carro en una pendiente elevada. Un joven que filmaba desde la fila registró el momento y lo viralizó en TikTok, explicando: “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura”. Los pasajeros permanecieron inmovilizados sin poder descender por sus medios.
Los minutos de espera generaron angustia tanto entre quienes estaban en la atracción como entre los visitantes que observaban desde abajo. Es que el carrito quedó en una posición que dejó a los ocupantes colgados de cabeza o en ángulos extremos, intensificando el temor. Afortunadamente, no se registraron heridos ni lesiones. El personal del parque de diversiones activó los protocolos de emergencia y logró asistir a los pasajeros para su descenso seguro una vez controlada la situación.
Este no sería el primer problema reportado con El Desafío. En redes sociales, varios usuarios comentaron experiencias previas donde la misma montaña rusa había quedado detenida por más de media hora con gente arriba. Una visitante relató meses atrás una falla similar en “la montaña rusa verde”, alertando sobre posibles falencias recurrentes en el mantenimiento.