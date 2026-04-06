Video: un falla de una montaña rusa dejó a 20 personas colgadas de cabeza en el Parque de la Costa

Embed Grabaron el momento en que la montaña rusa "El Desafío" del Parque de la Costa se rompió y 20 personas quedaron colgadas durante 20 minutos. No hubo heridos. pic.twitter.com/GCJoe2oA2i — Tiempo Judicial (@TiempoJudicial) April 6, 2026

La montaña rusa del Parque de la Costa

El Desafío, construida por la empresa neerlandesa Vekoma en 1999, es una de las atracciones invertidas más emblemáticas del parque de diversiones. Alcanza alturas cercanas a los 35 metros y velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, con inversiones y loops que incluyen momentos en los que los pasajeros viajan cabeza abajo.

El desperfecto se produjo en plena operación de la montaña rusa, frenando el carro en una pendiente elevada. Un joven que filmaba desde la fila registró el momento y lo viralizó en TikTok, explicando: “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura”. Los pasajeros permanecieron inmovilizados sin poder descender por sus medios.

Los minutos de espera generaron angustia tanto entre quienes estaban en la atracción como entre los visitantes que observaban desde abajo. Es que el carrito quedó en una posición que dejó a los ocupantes colgados de cabeza o en ángulos extremos, intensificando el temor. Afortunadamente, no se registraron heridos ni lesiones. El personal del parque de diversiones activó los protocolos de emergencia y logró asistir a los pasajeros para su descenso seguro una vez controlada la situación.

Este no sería el primer problema reportado con El Desafío. En redes sociales, varios usuarios comentaron experiencias previas donde la misma montaña rusa había quedado detenida por más de media hora con gente arriba. Una visitante relató meses atrás una falla similar en “la montaña rusa verde”, alertando sobre posibles falencias recurrentes en el mantenimiento.