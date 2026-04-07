Hinchas de fútbol tomaron un colectivo, intentaron desviarlo hacia el Malvinas y fueron detenidos

Vendimia 2026 desayuno Coviar Mercedes Rus La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Otros 7 hinchas de la Lepra fueron incluidos en el programa Tribuna Segura

Siete hinchas de Independiente Rivadavia fueron incluidos en el programa Tribuna Segura, luego de que sean sancionados por vender bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio Bautista Gargantini. El incidente ocurrió en el partido entre la Lepra y Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura.

Con esta sanción, los implicados no podrán asistir a espectáculos deportivos durante 2 años. Así lo indicó el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de un informe publicado este martes en el Boletín Oficial.

“Aplicase la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Jesica Johana Lorenzo, Patricia Janet Galdame, Claudio Alejandro Obredor, Antonio Rolando Adamo Boussy, Lucas Leandro Núñez Ponce, Priscila Belén Escalante y Franco Exequiel Rosalez por el plazo de 24 meses”, indicó el citado informe.

Además, en el escrito se especificó: “Los individuos identificados fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes en virtud de lo previsto en el artículo 55° de la Ley N° 9.099 (Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza), con intervención del Segundo Juzgado Contravencional, a cargo de la Dra. Mónica Araujo”.