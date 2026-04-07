La ministra de Seguridad Mercedes Rus informó este martes que 24 hinchas tomaron un colectivo e intentaron desviarlo hacia el Estadio Malvinas Argentinas donde se jugó el encuentro entre Independiente Rivadavia y Bolívar por la Copa Libertadores.
Hinchas de fútbol tomaron un colectivo, intentaron desviarlo hacia el Malvinas y fueron detenidos
Los 24 implicados fueron detenidos en la previa del partido entre Independiente Rivadavia y Bolívar. La ministra Rus pidió que los detengan e imputen
"El vehículo había sido tomado por hinchas que obligaron a los pasajeros y extorsionaron al chofer, haciéndolo desviar hacia la cancha. Estamos solicitando que los 24 aprehendidos sean imputados y queden detenidos", explicó la funcionaria.
"No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia", completó.
Otros 7 hinchas de la Lepra fueron incluidos en el programa Tribuna Segura
Siete hinchas de Independiente Rivadavia fueron incluidos en el programa Tribuna Segura, luego de que sean sancionados por vender bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio Bautista Gargantini. El incidente ocurrió en el partido entre la Lepra y Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura.
Con esta sanción, los implicados no podrán asistir a espectáculos deportivos durante 2 años. Así lo indicó el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de un informe publicado este martes en el Boletín Oficial.
“Aplicase la restricción de concurrencia administrativa a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a Jesica Johana Lorenzo, Patricia Janet Galdame, Claudio Alejandro Obredor, Antonio Rolando Adamo Boussy, Lucas Leandro Núñez Ponce, Priscila Belén Escalante y Franco Exequiel Rosalez por el plazo de 24 meses”, indicó el citado informe.
Además, en el escrito se especificó: “Los individuos identificados fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes en virtud de lo previsto en el artículo 55° de la Ley N° 9.099 (Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza), con intervención del Segundo Juzgado Contravencional, a cargo de la Dra. Mónica Araujo”.