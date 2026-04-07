A punta de pistola: hinchas de Boca sufren violento robo en Chile a horas del duelo vs U. Católica

Lo que llamó la atención es la vestimenta de los delincuentes, ya que, según medios como TyC Sports, todos tenían la indumentaria de Colo Colo.

Tras el despliegue policial en la zona, se confirmó la detención de dos menores de edad, quienes estarían vinculados directamente con el asalto armado. Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio del Interior de Chile y la CONMEBOL solicitaron reforzar los anillos de seguridad en la cancha.

boca, hinchas Se confirmó la detención de dos menores por el hecho.

Boca finalmente terminó llevando dos mil hinchas para el duelo de este martes en el país vecino, en una medida que siempre estuvo en duda teniendo en cuenta los antecedentes entre los fanáticos xeneizes y los chilenos.

El antecedente: la corrida a los hinchas de Colo Colo en Buenos Aires

Cabe recordar que la relación entre las hinchadas de Boca y el "Cacique" quedó muy tensa tras los incidentes ocurridos en la edición 2023 de la Copa Libertadores, donde varios chilenos fueron golpeados en los alrededores de La Bombonera.

Los testigos del hecho aseguraron que el encontronazo se produjo después de que los trasandinos pretendieron colgar una bandera de su club frente al estadio, lo que motivó la reacción de los argentinos. La Policía de la Ciudad dispersó el disturbio y no se informaron detenciones.