A punta de pistola: hinchas de Boca sufren violento robo en Chile a horas del duelo vs U. Católica

El clima previo al choque por Copa Libertadores entre Boca y Universidad Católica se vio empañado por la inseguridad. En las últimas horas, un grupo de simpatizantes xeneizes fue víctima de un robo con armas de fuego en Santiago de Chile, con tintes de lo que muchos califican como venganza.
El incidente ocurrió en las inmediaciones del hotel donde se concentra el plantel Azul y Oro, en la exclusiva comuna de Vitacura. Más precisamente, los hinchas se reunieron a realizar el habitual banderazo, pero fueron emboscados por los chilenos.
Lo que llamó la atención es la vestimenta de los delincuentes, ya que, según medios como TyC Sports, todos tenían la indumentaria de Colo Colo.
Tras el despliegue policial en la zona, se confirmó la detención de dos menores de edad, quienes estarían vinculados directamente con el asalto armado. Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio del Interior de Chile y la CONMEBOL solicitaron reforzar los anillos de seguridad en la cancha.
Boca finalmente terminó llevando dos mil hinchas para el duelo de este martes en el país vecino, en una medida que siempre estuvo en duda teniendo en cuenta los antecedentes entre los fanáticos xeneizes y los chilenos.
El antecedente: la corrida a los hinchas de Colo Colo en Buenos Aires
Cabe recordar que la relación entre las hinchadas de Boca y el "Cacique" quedó muy tensa tras los incidentes ocurridos en la edición 2023 de la Copa Libertadores, donde varios chilenos fueron golpeados en los alrededores de La Bombonera.
Los testigos del hecho aseguraron que el encontronazo se produjo después de que los trasandinos pretendieron colgar una bandera de su club frente al estadio, lo que motivó la reacción de los argentinos. La Policía de la Ciudad dispersó el disturbio y no se informaron detenciones.