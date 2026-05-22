París le prepara una nueva casa a la Mona Lisa: dónde moverán la obra maestra

La pintura conocida como la Mona Lisa genera una enorme aglomeración diaria de aproximadamente veinte mil personas. Por este motivo, el establecimiento construirá una sala de exhibición especial de más de tres mil metros cuadrados para albergar esta obra de arte.

El espacio individual facilitará que el público aprecie la obra maestra de forma aislada, sin la obligación de recorrer el resto de las instalaciones. La gran habitación contará además con información detallada sobre la historia del pintor y del cuadro. Las autoridades estiman que las obras terminarán para el año 2031.

Modernización del Louvre

El plan general también incluye mejoras en la fachada este del siglo diecisiete. La renovación sumará tiendas de regalos y locales gastronómicos para el beneficio de los turistas. El museo recibe actualmente unos nueve millones de visitantes anuales, cifra que lo ubica en la cima de los complejos artísticos más concurridos a nivel global.

La dirección del Louvre y las autoridades del país justificaron el gasto debido a incidentes recientes. El edificio sufrió goteras que dañaron cientos de piezas artísticas y un importante robo de joyas históricas en meses pasados. La restauración de la catedral de Notre-Dame sirve como inspiración para este nuevo proceso de renovación nacional.