Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana y el futuro de Gustavo Costas es incierto

Con respecto al desarrollo del encuentro, el DT de Racing expresó: “En el primer tiempo podríamos haber acelerado más porque estaba abierto el partido. Nos cuesta meterla, antes hacíamos tres o cuatro”. De todas maneras, hizo énfasis en otros aspectos al remarcar: “No es solamente eso, sino es muy fácil para mí decir que es la falta de gol… El culpable de todo soy yo”.

Al ser consultado sobre su continuidad, sostuvo: “En caliente no voy a tomar esas decisiones (por una posible renuncia)… Después veremos”.

Costas también se refirió a la incertidumbre que impera en Racing por los refuerzos que llegaron en los últimos semestres bajo la presidencia de Diego Milito, quien había llegado con la promesa de dar el “salto de calidad”: “No sé si tienen plata para salir a buscar”.

Embed "AHORA EN CALIENTE NO PODÉS TOMAR ESAS DECISIONES..."



Luego de un durísimo golpe como la eliminación en Fase de Grupos de la #Sudamericana, Gustavo Costas fue consultado sobre su CONTINUIDAD como entrenador de Racingpic.twitter.com/T6e590RPU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

El primer semestre de este 2026 fue uno de los peores para Racing en la última década, ya que tuvo una desastrosa actuación en el Torneo Apertura, donde clasificó con lo justo a los playoffs y cayó eliminado en los cuartos de final, mientras que en la Copa Sudamericana se quedó sin chances de entrar a los playoffs con una fecha por disputar.

El empate ante Caracas sentenció a Racing en la Copa Sudamericana

Racing igualó como local 2 a 2 con Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en el estadio Presidente Perón por la quinta fecha del grupo E.

Embed - RACING QUEDÓ ELIMINADO POR EL GOL MÁS INSOLITO DE LA SUDAMERICANA | Racing 2-2 Caracas | RESUMEN

Para “La Academia” convirtieron el lateral Gastón Martirena y el delantero Adrián Martínez, a los 4' y 36' del primer tiempo, el segundo de penal, mientras que los goles de la visita fueron marcados por el defensor Gabriel Rojas, en contra, en el primer minuto del cotejo, y el volante Irving Gudiño, a los 29' del complemento.

Con un empate que lo dejó sin chances, el equipo de Avellaneda quedó condenado al tercer puesto, con 5 unidades, mientras que Caracas sentenció la clasificación en el segundo lugar del grupo, con 9 puntos.