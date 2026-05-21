Alfredo Berti, orgulloso de su Independiente Rivadavia: "Es el mejor semestre de la historia del club"

La rotación: "Es importantísimo que entren los que sumaron menos minutos... ahora tenemos otro partido más con Bolívar, también imagino que va a haber futbolistas que van a sumar minutos porque creo que es bueno para ellos y es bueno para la competencia interna. Seguiremos con la misma temática, tratar de que todos estén con deseo de iniciar y que no se marque la diferencia cuando sale un futbolista y entra otro".

El rendimiento del equipo: "El equipo en todas las facetas estuvo bien: cuando se replegó, salió bien de contragolpe; cuando lo fuimos a presionar, recuperamos mucha pelota también e hicimos daño... El equipo tuvo volumen de juego, estuvo preciso".

Embed - Berti tras la goleada de la Lepra en Caracas

El balance del semestre: "Con Unión, repasando el partido, no llegamos con la frescura que queríamos, pero también el equipo no perdió nunca la compostura... Seguramente hubiésemos pretendido tener un poco más de tiempo de recuperación, pero bueno, el formato del fútbol argentino es así".

"Un equipo que juega 23 o 24 partidos, creo que son, y haber perdido solamente 3, y estar en la tabla anual primeros y en Libertadores también... la verdad que me da la sensación de que es el mejor semestre de la historia del club, esa es la realidad" (Alfredo Berti) "Un equipo que juega 23 o 24 partidos, creo que son, y haber perdido solamente 3, y estar en la tabla anual primeros y en Libertadores también... la verdad que me da la sensación de que es el mejor semestre de la historia del club, esa es la realidad" (Alfredo Berti)

Berti sobre Villa y Arce, las figuras de la Lepra

La capitanía y el rol de Sebastián Villa: "Sebastián en estos dos años que estamos juntos ha sido siempre un futbolista de alta competencia, un gran profesional, y partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, le marca el camino también a los más jóvenes".

La humildad del grupo y las convocatorias al Mundial de Villa y Arce: "Son futbolistas de jerarquía, pero en el grupo son uno más, y ese es el crédito que tienen con el grupo... Ellos tienen muy en claro que el bien común es fundamental para poder competir como lo estamos haciendo".