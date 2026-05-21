La región de América del Sur posee una de las extensiones territoriales más vastas del planeta. Atravesar sus paisajes, conectar regiones alejadas y unir economías históricamente separadas fue durante décadas un desafío pendiente. Hoy, un megaconstrucción de integración busca cambiar por completo la logística y abrir una nueva puerta con Asia.
El nuevo corredor en América del Sur que conecta cuatro países y dos océanos: redefine el comercio con Asia
Un ambicioso corredor bioceánico en América del Sur busca revolucionar el comercio con Asia, conectando cuatro países y dos océanos
El proyecto es considerado uno de los más ambiciosos de América del Sur por su potencial para transformar el comercio regional, reducir tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo económico de las provincias, regiones y estados involucrados.
El nuevo corredor en América del Sur que conecta cuatro países y dos océanos: redefine el comercio con Asia
Se trata del Corredor Bioceánico de Capricornio, una iniciativa que busca conectar el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando el Chaco paraguayo y el noroeste argentino. La ruta unirá el océano Atlántico con el Pacífico mediante una red de carreteras, construcciones logísticas y pasos fronterizos que recorrerán cuatro países. Aunque sus orígenes se remontan a la década de 1960, el impulso definitivo llegó en 2015 con la firma de la “Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos”
El trazado atraviesa ocho territorios subnacionales clave de América del Sur: Tarapacá, Antofagasta, Jujuy, Salta, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y Mato Grosso do Sul. Después de la pandemia, las ocho regiones retomaron el proyecto y formalizaron una alianza en 2022 durante la Declaración de Campo Grande, en Brasil. Un año más tarde, en Salta, solicitaron apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un plan maestro que permita acelerar la integración y potenciar el desarrollo económico de toda la zona.
¿Cuándo estará listo este corredor de América del Sur?
Actualmente, el corredor contempla cerca de 3.900 kilómetros de carreteras, gran parte ya pavimentadas y otras aún en construcción. Además, incluye cuatro sistemas portuarios públicos y privados sobre la costa del Pacífico, fundamentales para facilitar el comercio con los mercados de Asia.
El Plan Maestro de este corredor de América del Sur ya se encuentra en fase de implementación, con estudios técnicos, recorridas de campo y talleres de trabajo enfocados en infraestructura, logística y desarrollo territorial. El objetivo es detectar necesidades, coordinar políticas públicas y definir proyectos estratégicos entre gobiernos y empresas privadas.
Uno de los avances más importantes en los últimos meses fue el estudio sobre facilitación comercial y procesos fronterizos. El informe identifica mejoras en infraestructura, recursos humanos, normativas y sistemas operativos para agilizar el paso de mercancías, personas y vehículos a lo largo de toda la ruta.