El nuevo corredor en América del Sur que conecta cuatro países y dos océanos: redefine el comercio con Asia

Se trata del Corredor Bioceánico de Capricornio, una iniciativa que busca conectar el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando el Chaco paraguayo y el noroeste argentino. La ruta unirá el océano Atlántico con el Pacífico mediante una red de carreteras, construcciones logísticas y pasos fronterizos que recorrerán cuatro países. Aunque sus orígenes se remontan a la década de 1960, el impulso definitivo llegó en 2015 con la firma de la “Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos”

El trazado atraviesa ocho territorios subnacionales clave de América del Sur: Tarapacá, Antofagasta, Jujuy, Salta, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay y Mato Grosso do Sul. Después de la pandemia, las ocho regiones retomaron el proyecto y formalizaron una alianza en 2022 durante la Declaración de Campo Grande, en Brasil. Un año más tarde, en Salta, solicitaron apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un plan maestro que permita acelerar la integración y potenciar el desarrollo económico de toda la zona.

_Corredor Bioceánico de Capricornio (2)

¿Cuándo estará listo este corredor de América del Sur?

Actualmente, el corredor contempla cerca de 3.900 kilómetros de carreteras, gran parte ya pavimentadas y otras aún en construcción. Además, incluye cuatro sistemas portuarios públicos y privados sobre la costa del Pacífico, fundamentales para facilitar el comercio con los mercados de Asia.

El Plan Maestro de este corredor de América del Sur ya se encuentra en fase de implementación, con estudios técnicos, recorridas de campo y talleres de trabajo enfocados en infraestructura, logística y desarrollo territorial. El objetivo es detectar necesidades, coordinar políticas públicas y definir proyectos estratégicos entre gobiernos y empresas privadas.

Uno de los avances más importantes en los últimos meses fue el estudio sobre facilitación comercial y procesos fronterizos. El informe identifica mejoras en infraestructura, recursos humanos, normativas y sistemas operativos para agilizar el paso de mercancías, personas y vehículos a lo largo de toda la ruta.