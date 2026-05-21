La polémica y repudiable frase del ex DT de Huracán sobre el Mundial 2026

La polémica frase del ex DT de Huracán Néstor Apuzzo

Durante una entrevista, el director técnico que es principalmente reconocido por su paso en el Globo, donde ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina 2014, además de conseguir el ascenso ese mismo año, se refirió al Mundial 2026 que comenzará a disputarse en tres semanas en Estados Unidos, México y Canadá, afirmando en una postura despectiva que "ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos".

Sin embargo, lo más repudiable llegó después, cuando comentó que "las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina".

Néstor Apuzzo, que actualmente no trabaja en ningún club, dirigió durante muchos años a Huracán durante la década del 2010. Luego dirigió en el ascenso metropolitano a Sacachispas (2022 y 2023). Su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025. También ejerció cargos de coordinación y dirección deportiva en las divisiones inferiores de Huracán y la filial argentina del Fútbol Club Barcelona de España.