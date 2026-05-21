La polémica y repudiable frase del ex DT de Huracán sobre el Mundial 2026

El ambiente pre mundialista genera siempre lugares para la polémica, y el ex entrenador de fútbol Néstor Apuzzo metió la pata al realizar un desafortunado comentario donde denostó al vuelo a colectivos como el LGBT y a la mujer en general, en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
En una entrevista por videoconferencia, Apuzzo, el entrenador más exitoso del Club Atlético Huracán de Parque Patricios, habló despectivamente sobre la opinión futbolística de "Las mujeres, los gays y los normales".
La polémica frase del ex DT de Huracán Néstor Apuzzo
Durante una entrevista, el director técnico que es principalmente reconocido por su paso en el Globo, donde ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina 2014, además de conseguir el ascenso ese mismo año, se refirió al Mundial 2026 que comenzará a disputarse en tres semanas en Estados Unidos, México y Canadá, afirmando en una postura despectiva que "ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos".
Sin embargo, lo más repudiable llegó después, cuando comentó que "las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina".
Néstor Apuzzo, que actualmente no trabaja en ningún club, dirigió durante muchos años a Huracán durante la década del 2010. Luego dirigió en el ascenso metropolitano a Sacachispas (2022 y 2023). Su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025. También ejerció cargos de coordinación y dirección deportiva en las divisiones inferiores de Huracán y la filial argentina del Fútbol Club Barcelona de España.