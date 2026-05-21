Alex Arce y Sebastián Villa pagan con goles y sueñan con el Mundial 2026

Los directores técnicos tienen tiempo hasta el 30 de mayo para oficializar la nómina definitiva con 26 nombres. Por su gran presente en Independiente Rivadavia, ambos cuentan con chances concretas de poder asistir a la Copa del Mundo.

Alex Arce y Sebastián Villa sueñan con el Mundial 2026

Su gran temporada les valió estar en la prelista de 55 nombres. Ahora, ambos trabajan para terminar de convencer a los entrenadores de cara al corte final, en el cual quedarán los 26 convocados de ambos país.

Alex Arce se anotó con un Hat-Trick en el partido de este jueves. Independiente Rivadavia venció 4-2 a Deportivo La Guaira en Venezuela y el delantero paraguayo convirtió el primero, el tercero y el cuarto de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057591852065239481&partner=&hide_thread=false ¡AH LISTO, CIERREN TODO! Mati Fernández y un pase TOP para que Sebastián Villa marque el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira. ¡QUÉ GOLAZO!



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Con este triplete en tierras venezolanas, el Kapé se transforma en el máximo goleador de la actual edición de la Copa Libertadores con ocho conquistas en apenas cinco partidos disputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057606975538565331&partner=&hide_thread=false ¡¡PELOTA PARA CASA!! Álex Arce y un cabezazo fenomenal para su Hat-Trick y el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Por su parte, Sebastián Villa convirtió el 2-1 parcial para Independiente Rivadavia con una gran volea de derecha. Pero esto no fue todo, ya que envió un preciso centro para el gol del paraguayo en el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057602964383035430&partner=&hide_thread=false REGALITO Y A COBRAR: Varela se la jugó con un pase, Matías Fernández habilitó a Arce y llegó el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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El colombiano, capitán de la Lepra, está cerca de cumplir su sueño de estar en el Mundial 2026. Se metió en la lista de 55 preconvocados y corre con serias posibilidades de integrar la nómina final. Solo restan días para conocer cuál es la decisión final de Néstor Lorenzo.