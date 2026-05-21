Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Copa Libertadores

Alex Arce y Sebastián Villa pagan con goles y sueñan con el Mundial 2026

Alex Arce y Sebastián Villa aportaron su cuota goleadora para el triunfo de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira y sueñan con estar en el Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alex Arce y Sebastián Villa anotaron en la goleada de Independiente Rivadavia.

Alex Arce y Sebastián Villa anotaron en la goleada de Independiente Rivadavia.

Alex Arce y Sebastián Villa abrieron el camino del triunfo de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ambos futbolistas, referentes de la Lepra, sueñan con poder defender la camiseta de su país en el Mundial 2026.

Tanto el colombiano como el paraguayo integran la prelista de sus seleccionados y cuentas los días para conocer la decisión final de cada uno de sus entrenadores. Hablamos de Néstor Lorenzo y Gustavo Alfaro, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057587821230059579&partner=&hide_thread=false

Los directores técnicos tienen tiempo hasta el 30 de mayo para oficializar la nómina definitiva con 26 nombres. Por su gran presente en Independiente Rivadavia, ambos cuentan con chances concretas de poder asistir a la Copa del Mundo.

Alex Arce y Sebastián Villa sueñan con el Mundial 2026

Su gran temporada les valió estar en la prelista de 55 nombres. Ahora, ambos trabajan para terminar de convencer a los entrenadores de cara al corte final, en el cual quedarán los 26 convocados de ambos país.

Alex Arce se anotó con un Hat-Trick en el partido de este jueves. Independiente Rivadavia venció 4-2 a Deportivo La Guaira en Venezuela y el delantero paraguayo convirtió el primero, el tercero y el cuarto de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057591852065239481&partner=&hide_thread=false

Con este triplete en tierras venezolanas, el Kapé se transforma en el máximo goleador de la actual edición de la Copa Libertadores con ocho conquistas en apenas cinco partidos disputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057606975538565331&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Sebastián Villa convirtió el 2-1 parcial para Independiente Rivadavia con una gran volea de derecha. Pero esto no fue todo, ya que envió un preciso centro para el gol del paraguayo en el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057602964383035430&partner=&hide_thread=false

El colombiano, capitán de la Lepra, está cerca de cumplir su sueño de estar en el Mundial 2026. Se metió en la lista de 55 preconvocados y corre con serias posibilidades de integrar la nómina final. Solo restan días para conocer cuál es la decisión final de Néstor Lorenzo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas