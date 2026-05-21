Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Libertadores

El complicado pero divertido desafío de un joven hincha de Independiente Rivadavia para viajar a Venezuela

Julián Egarrat, hincha de 15 años, contó el desafío que tuvo que atravesar para viajar a ver a Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Para algunos hinchas, el presente soñado de Independiente Rivadavia nace luego de varios años de espera y de sacrificios. De ir a la cancha y volverse con las manos vacías de puntos; de desgarrarse la garganta en la tribuna pero que en el verde césped las alegrías no pudieran dar sus frutos.

Para otros, de incipiente juventud, la actualidad de Independiente Rivadavia ha sido de parabienes en la mayor parte de su corta vida. Y aunque les haya tocado pasar etapas difíciles con el equipo, ha reinado mayoritariamente el buen momento del elenco Azul. Para Julián Egarrat, un joven hincha de 15 años que viajó a Caracas para alentar a la Lepra por Copa Libertadores, el equipo de Alfredo Berti lo ilusiona con grandes logros.

juli egarrat independiente (1)
Juli&aacute;n Egarrat, hincha de Independiente Rivadavia.

Julián Egarrat, hincha de Independiente Rivadavia.

Pasó por los avatares del ascenso con su papá, Fernando, y hoy disfruta de las alegrías que le brinda Independiente Rivadavia. "Independiente es pasión. Voy a la cancha con mi papá desde los tres años, he viajado a ver a la Lepra y siempre lo sigo", contó Julián -junto a su padre- desde el hotel, en la previa de partido ante Deportivo La Guaira.

juli lepra
Julipan Egarrat, de peque&ntilde;o, hincha de Independiente Rivadavia.&nbsp;

Julipan Egarrat, de pequeño, hincha de Independiente Rivadavia.

El joven hincha viajó con amigos y familia en su primer viaje a un compromiso por Copa Libertadores. "Esta es la primera vez que viajo por Copa Libertadores. A Brasil no pude ir y me quedé con las ganas", contó."Viajé a la final de la Copa Argentina y sentí una alegría enorme. Quiero que la Lepra gane el Torneo Clausura", añadió.

El desafío de organizarse para viajar a Venezuela a ver a Independiente Rivadavia

Julián, a sus 15 años, todavía tiene que asistir a la escuela y la tarea más dificil fue convencer a su mamá que le permitiera viajar a Venezuela, a sabiendas de arriesgar algunas faltas en la escuela. "Lo más difícil de venir a Venezuela fue convencer a mi mamá, no quería que faltara a la escuela ja", contó entre risas Julián. "Mis amigos de la escuela son todos de Independiente Rivadavia".

juli egarrat y lepra
Juli&aacute;n Egarrat, con su familia y amigos. Francisco Rodr&iacute;guez, Fernando Colucci, Francisco Yonzo y Jos&eacute; Sclar, en la previa del partido de Independiente Rivadavia.&nbsp;

Julián Egarrat, con su familia y amigos. Francisco Rodríguez, Fernando Colucci, Francisco Yonzo y José Sclar, en la previa del partido de Independiente Rivadavia.

Este jueves, el joven hincha disfrutará de su primer partido de visitante en la Copa Libertadores, con familia y amigos, como suele suceder en el Bautista Gargantini. "A la cancha voy con mis amigos y mi familia", cerró Julián en la previa del duelo ante Deportivo La Guaira.

Francisco Rodríguez, Fernando Colucci, Francisco Yonzo, José Sclar,

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas