El complicado pero divertido desafío de un joven hincha de Independiente Rivadavia para viajar a Venezuela

Pasó por los avatares del ascenso con su papá, Fernando, y hoy disfruta de las alegrías que le brinda Independiente Rivadavia. "Independiente es pasión. Voy a la cancha con mi papá desde los tres años, he viajado a ver a la Lepra y siempre lo sigo", contó Julián -junto a su padre- desde el hotel, en la previa de partido ante Deportivo La Guaira.

juli lepra Julipan Egarrat, de pequeño, hincha de Independiente Rivadavia.

El joven hincha viajó con amigos y familia en su primer viaje a un compromiso por Copa Libertadores. "Esta es la primera vez que viajo por Copa Libertadores. A Brasil no pude ir y me quedé con las ganas", contó."Viajé a la final de la Copa Argentina y sentí una alegría enorme. Quiero que la Lepra gane el Torneo Clausura", añadió.

El desafío de organizarse para viajar a Venezuela a ver a Independiente Rivadavia

Julián, a sus 15 años, todavía tiene que asistir a la escuela y la tarea más dificil fue convencer a su mamá que le permitiera viajar a Venezuela, a sabiendas de arriesgar algunas faltas en la escuela. "Lo más difícil de venir a Venezuela fue convencer a mi mamá, no quería que faltara a la escuela ja", contó entre risas Julián. "Mis amigos de la escuela son todos de Independiente Rivadavia".

juli egarrat y lepra Julián Egarrat, con su familia y amigos. Francisco Rodríguez, Fernando Colucci, Francisco Yonzo y José Sclar, en la previa del partido de Independiente Rivadavia.

Este jueves, el joven hincha disfrutará de su primer partido de visitante en la Copa Libertadores, con familia y amigos, como suele suceder en el Bautista Gargantini. "A la cancha voy con mis amigos y mi familia", cerró Julián en la previa del duelo ante Deportivo La Guaira.

Francisco Rodríguez, Fernando Colucci, Francisco Yonzo, José Sclar,