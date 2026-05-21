A todo o nada: Racing se juega el semestre ante Caracas por la Copa Sudamericana, dónde verlo

Racing se juega el semestre

La Academia tiene un panorama complicado por delante porque debe ganar, cueste lo que cueste, sea como sea. Acumula tres partidos sin ganar en la Copa Sudamericana y para clasificar a la siguiente ronda prácticamente deberá ganar los dos que le quedan y no depende de sí mismos. Para colmo, en el arco no está Facundo Cambeses, quien fue expulsado frente a Botafogo y será reemplazado por Matías Tagliamonte.

Los resultados de Racing en el certamen internacional son preocupantes:

Fecha 1: visitante vs. Independiente Petrolero (Bolivia): 3 - 1.

Fecha 2: local vs. Botafogo (Brasil): 2 - 3.

Fecha 3: visitante vs. Caracas (Venezuela): 1 - 1.

Fecha 4: visitante vs. Botafogo: 2 - 1.

Fecha 5: local vs. Caracas - jueves 21/5 desde las 21.

Fecha 6: loca vs. Independiente Petrolero - miércoles 27/5 desde las 19.

Embed FACUNDO CAMBESES fue EXPULSADO por esta PATADA y #Racing queda con UNO MENOS ante #Botafogo. pic.twitter.com/No1E38TNt2 — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 7, 2026

De esta manera Gustavo Costas formará con: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Caracas buscará un empate ya que con tan solo ese punto asegurará su participación en la próxima ronda mientras que Racing quedará eliminado y su semestre quedará marcado por un desempeño irregular que se reflejó en los mediocres resultados.

Racing Copa Sudamericana Racing necesita levantar la cabeza en el certamen internacional.

Racing - Caracas: dónde ver por TV

El partido contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR lo asistirá el ecuatoriano Franklin Congo; en cuanto a la televisación, se podrá ver por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium.