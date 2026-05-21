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A todo o nada: Racing se juega el semestre ante Caracas por la Copa Sudamericana, dónde verlo

Gustavo Costas y Racing se juegan mucho más que tres puntos en el Cilindro De Avellaneda: si no gana quedará eliminado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Racing tiene un panorama complicado en la Copa Sudamericana.

Racing tiene un panorama complicado en la Copa Sudamericana.

La primera parte del 2026 para Racing Club fue a los tumbos; no obstante, lograron avanzar hasta los cuartos de final de la Liga Profesional (eliminados por Rosario Central por 2 a 1) mientras que en la Copa Sudamericana está enfrentando serios problemas al punto que está obligado a ganar hoy para continuar con chances de clasificar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Gustavo Costas recibirá desde las 21 a Caracas de Venezuela en el Estadio Presidente Perón por la quinta fecha del Grupo E del segundo certamen internacional más importante del continente.

Gustavo Costas
Gustavo Costas vive momentos de gran tensi&oacute;n en Racing.

Gustavo Costas vive momentos de gran tensión en Racing.

Racing se juega el semestre

La Academia tiene un panorama complicado por delante porque debe ganar, cueste lo que cueste, sea como sea. Acumula tres partidos sin ganar en la Copa Sudamericana y para clasificar a la siguiente ronda prácticamente deberá ganar los dos que le quedan y no depende de sí mismos. Para colmo, en el arco no está Facundo Cambeses, quien fue expulsado frente a Botafogo y será reemplazado por Matías Tagliamonte.

Los resultados de Racing en el certamen internacional son preocupantes:

  • Fecha 1: visitante vs. Independiente Petrolero (Bolivia): 3 - 1.
  • Fecha 2: local vs. Botafogo (Brasil): 2 - 3.
  • Fecha 3: visitante vs. Caracas (Venezuela): 1 - 1.
  • Fecha 4: visitante vs. Botafogo: 2 - 1.
  • Fecha 5: local vs. Caracas - jueves 21/5 desde las 21.
  • Fecha 6: loca vs. Independiente Petrolero - miércoles 27/5 desde las 19.
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De esta manera Gustavo Costas formará con: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Caracas buscará un empate ya que con tan solo ese punto asegurará su participación en la próxima ronda mientras que Racing quedará eliminado y su semestre quedará marcado por un desempeño irregular que se reflejó en los mediocres resultados.

Racing Copa Sudamericana
Racing necesita levantar la cabeza en el certamen internacional.

Racing necesita levantar la cabeza en el certamen internacional.

Racing - Caracas: dónde ver por TV

El partido contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR lo asistirá el ecuatoriano Franklin Congo; en cuanto a la televisación, se podrá ver por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium.

  • Copa Sudamericana - Fecha 5 - Grupo E.
  • Racing (Argentina) - Caracas (Venezuela).
  • Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).
  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
  • VAR: Franklin Congo (Ecuador).
  • Hora: 21.
  • TV: ESPN y Disney+ Premium.

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