Juan Cruz Yacopini volvió a vestirse de piloto y emocionó a todos: "Nadie sale adelante solo"

El emotivo posteo de Juan Cruz Yacopini: "nadie sale adelante solo"

"Qué bien me hizo volver a verlos" comienza el carrusel de tres publicaciones en la red social Instagram, con el equipo unido junto a Juan Cruz con el traje de piloto.

"No saben cuánto los extrañaba. Reencontrarme con ustedes y volver a compartir juntos fue un momento muy emocionante para mí", escribió Yacopini emocionado. En un emocionante video, se ve como un miembro de su familia lo ayuda, nuevamente y después de un tiempo, a vestirse de piloto.

Embed - JUAN CRUZ on Instagram: "Qué bien me hizo volver a verlos. No saben cuánto los extrañaba. Reencontrarme con ustedes y volver a compartir juntos fue un momento muy emocionante para mí. En momentos así uno entiende que nadie sale adelante solo. Se sale gracias a la fuerza de un equipo, al abrazo de los amigos y al amor incondicional de la familia. Gracias por empujar conmigo incluso en los días más difíciles." View this post on Instagram

"En momentos así uno entiende que nadie sale adelante solo. Se sale gracias a la fuerza de un equipo, al abrazo de los amigos y al amor incondicional de la familia", continuó.

Por último, Juan Cruz Yacopini cerró agradeciendo una vez más el apoyo de los más cercanos: "Gracias por empujar conmigo incluso en los días más difíciles".

Como no puede ser de otra manera, la publicación, que ya tiene casi 10 mil "me gusta" se llenó de comentarios positivos para con el mendocino de 26 años.

Juan Cruz Yacopini, ganador del premio Huarpe

Antes de esta publicación, Juan Cruz Yacopini realizó un video en sus redes sociales agradeciendo por la nominación y posterior obtención del premio que reconoce a los deportistas mendocinos.

"Estoy pasando por un momento muy duro y mi esfuerzo de entrenar todos los días sigue igual que antes, pero no estoy pudiendo correr en auto, mi sueño es poder volver a subirme al auto y estoy esforzándome día a día", expresó con mucha ilusión en lo que viene.