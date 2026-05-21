Dos nuevas carreras de la UNCuyo despertaron el interés con más de 500 inscriptos

facultad de ciencias economicas La licenciatura en Logística y el nuevo Ciclo en Gestión Tecnológica de las Organizaciones se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas. Foto: gentileza UNCuyo

El número de interesados se suma al impacto positivo que generó la licenciatura en Logística a distancia, una carrera que comenzó a dictarse este año y que amplió las posibilidades de acceso a la formación universitaria para estudiantes de diferentes regiones. La carrera cuenta con 30 inscriptos que se suman los más de 100 estudiantes que cursan de manera presencial.

El decano de la FCE, Miguel González Gaviola, destacó el crecimiento de estas iniciativas académicas y el interés generado en todo el país, especialmente por tratarse de carreras de grado con modalidad a distancia que permiten ampliar el alcance y democratizar el acceso a la educación universitaria.

Con estas nuevas propuestas, la FCE de la UNCuyo consolida una oferta académica innovadora, pensada para responder a los desafíos de un contexto profesional cada vez más dinámico, tecnológico y global.