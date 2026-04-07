Boca campeón de la Copa Libertadores: la Inteligencia Artificial reveló por qué ganará la séptima

Para fundamentar su punto, Gemini explicó tres pilares que indican que el Xeneize se coronará en el Centenario:

Un mediocampo digno de equipo europeo: Úbeda cuenta con un salto de calidad jerárquica muy importante que presenta la calidad de Leandro Paredes, la garra de Santiago Ascacíbar y la experiencia internacional de Ander Herrera. La Mística de los 19 años: el fútbol vive de ciclos y la última vez que Boca levantó la Copa Libertadores fue en 2007 de la mano de Juan Román Riquelme. Han pasado 19 años, si sumamos los dígitos de 2026 (2 + 0 + 2 + 6 = 10), el número de camiseta que usaba el hoy presidente cuando ganó aquella final contra Gremio. La "guardia alta" de Claudio Úbeda: aunque a veces surgen dudas con el desempeño del técnico, ha logrado lo que pocos al plantear una defensa que muerde y un mediocampo que mezcla calidad con fuerza. El Xeneize volvió a ser ese equipo que nadie quiere enfrentar en una llave de eliminación directa.

Boca - Copa Libertadores 2007 La última vez que Boca ganó la Copa Libertadores fue en 2007.

Boca tiene un grupo difícil en la Copa Libertadores

De igual manera, la Inteligencia Artificial categorizó al Grupo D que integra Boca como el "Grupo de la Muerte", ya que también están la Universidad Católica (Chile), Cruzeiro (Brasil) y Barcelona Sporting Club (Ecuador).

En su análisis explica que los equipos tendrán que enfrentar viajes muy largos armando una logística que debe estar bien aceitada, se trata de un grupo que no tiene partidos "de descanso" ya que ningún equipo garantiza entregar los 6 puntos y que los equipos presentan una identidad de juego de diferentes "escuelas" que complicará el objetivo del resto de los conjuntos:

Boca : juego directo y jerarquía individual.

Cruzeiro: posesión, triangulación y presión alta (estilo moderno brasileño).

Barcelona: contragolpe letal y aprovechamiento del clima local.

U. Católica: disciplina táctica y transiciones rápidas.

River - Copa Libertadores 2018 La última Copa Libertadores que ganó un equipo argentino fue en 2018 en Madrid en la final jugada por River y Boca.

Por más que se trate de una actividad lúdica, la IA de Google ya tiene a su campeón de la Copa Libertadores y el trofeo volvería a Argentina después de ocho años cuando River le ganó a Boca en Madrid.