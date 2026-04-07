Agenda deportiva de la Copa Libertadores: debut de Independiente Rivadavia y regreso de Boca, dónde verlo

La Copa Libertadores dará inicio con los partidos correspondientes a la zona de grupos (antes se disputaron los partidos clasificatorios) y en un martes cargado de fútbol se destaca el debut absoluto de Independiente Rivadavia y el regreso de un histórico comoBoca Juniors, quienes estuvieron ausentes en las dos últimas ediciones.
Mientras que la Lepra jugará en el Malvinas Argentinas como local ante el Bolívar de Bolivia a partir de las 19, el Xeneize visitará en el Claro Arena a la Universidad Católica de Chile desde las 21.30.
Copa Libertadores: Independiente Rivadavia y un debut muy esperado
Independiente Rivadavia se prepara para una fiesta en lo que será su debut en el torneo de equipos más importante del continente. La Lepra clasificó a la Copa Libertadores tras consagrarse en la final de la Copa Argentina 2025 en una definición por penales que quedó grabada en las retinas y corazones del pueblo Azul.
El trascendental encuentro se realizará en el estadio Malvinas Argentinas y contará con un equipo arbitral compuesto por colegiados chilenos.
Boca regresa a la Copa Libertadores después de dos años
El 4 de noviembre de 2023 Boca Juniors cayó en la final de la Copa Libertadores por 2 a 1 frente a Fluminense; si la ganaba, se trataba de la consagración en la tan deseada séptima. Sin embargo, el destino y la fortuna le dijeron que no.
Luego, en 2024, no clasificó mientras que en 2025 quedó eliminada en la fase previa de la Libertadores cuando quedó eliminada por penales contra Alianza Lima, en un encuentro lleno de momentos recordables: el pedido de cambio de Marchesín cuando no estaba planificado, el gol errado en la línea por Cavani y la clasificación del equipo peruano en una Bombonera repleta.
Pero el fútbol da revancha y Boca tendrá una nueva oportunidad de llegar a la séptima; hoy visitará a Universidad Católica en una previa encendida porque el conjunto chileno no quería darle 2 mil entradas a los argentinos, algo que finalmente si terminó sucediendo.
Grupo D – Fecha 1.
Universidad Católica (Chile) – Boca Juniors (Argentina).
Estadio: Claro Arena.
Gustavo Tejera (Uruguay).
Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).
Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay).
VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).
AVAR: Agustín Berisso (Uruguay).
Hora: 21.30.
TV: Telefe, Fox Sports, Mitelefe.com, PlutoTV, Disney+ Premium, Telefé YouTube.
El resto de la agenda de la Copa Libertadores
19 hs: Deportivo La Guaira - Fluminense: Fox Sports 2, DGO y Disney + Premium.
21hs: Alwasy Ready - Liga de Quito: Fox Sports 3, DGO y Disney + Premium.
21hs: Barcelona - Cruzeiro: Fox Sports 2, DGO y Disney + Premium.
23hs: Deportivo Tolima - Universitario: Fox Sports 3, DGO y Disney + Premium.