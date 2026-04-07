Agenda deportiva de la Copa Libertadores: debut de Independiente Rivadavia y regreso de Boca, dónde verlo

El trascendental encuentro se realizará en el estadio Malvinas Argentinas y contará con un equipo arbitral compuesto por colegiados chilenos.

Grupo C – Fecha 1.

Independiente Rivadavia (Argentina) – Bolívar (Bolivia).

(Argentina) – Bolívar (Bolivia). Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: José Cabero (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Arbitro: José Cabero (Chile)

Asistente 1: José Retamal (Chile).

Asistente 2: Miguel Rocha (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

AVAR: Edson Cisternas (Chile).

Hora: 19.

TV: Fox Sports, DGO y Disney + Premium.

Entrenamiento de Boca Boca vuelve a disputar la Copa Libertadores.

Boca regresa a la Copa Libertadores después de dos años

El 4 de noviembre de 2023 Boca Juniors cayó en la final de la Copa Libertadores por 2 a 1 frente a Fluminense; si la ganaba, se trataba de la consagración en la tan deseada séptima. Sin embargo, el destino y la fortuna le dijeron que no.

Luego, en 2024, no clasificó mientras que en 2025 quedó eliminada en la fase previa de la Libertadores cuando quedó eliminada por penales contra Alianza Lima, en un encuentro lleno de momentos recordables: el pedido de cambio de Marchesín cuando no estaba planificado, el gol errado en la línea por Cavani y la clasificación del equipo peruano en una Bombonera repleta.

Pero el fútbol da revancha y Boca tendrá una nueva oportunidad de llegar a la séptima; hoy visitará a Universidad Católica en una previa encendida porque el conjunto chileno no quería darle 2 mil entradas a los argentinos, algo que finalmente si terminó sucediendo.

Grupo D – Fecha 1.

Universidad Católica (Chile) – Boca Juniors (Argentina).

(Argentina). Estadio: Claro Arena.

Gustavo Tejera (Uruguay).

Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).

Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

AVAR: Agustín Berisso (Uruguay).

Hora: 21.30.

TV: Telefe, Fox Sports, Mitelefe.com, PlutoTV, Disney+ Premium, Telefé YouTube.

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