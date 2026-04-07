Independiente Rivadavia tuvo un gran debut en la Copa Libertadores: derrotó a Bolívar en el Malvinas

A los 26 minutos del complemento fue expulsado el defensor visitante Santiago Echeverría.

independiente-rivadavia Este es el equipo de la Lepra que debutó en la Libertadores 2026. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Al minuto de juego Villa escapó solo por la derecha, se la cedió a Matías Fernández, quien definió magistralmente por sobre el cuerpo del ex arquero de Boca Carlos Lampe. 1-0 y así la Lepra se sacaba la mochila del debut.

Sartori combinó con Arce, pero Lampe le ahogó el grito de gol al atacante Azul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vozdepotrero/status/2041649593616650530&partner=&hide_thread=false El gol anulado a Independiente Rivadavia por fuera de juego.



Era el doblete de Matías Fernández, el 10 de la Lepra mendocina.

pic.twitter.com/5NYZvyRI1R — Voz de potrero (@Vozdepotrero) April 7, 2026

Romero cabeceaba por arriba del travesaño y Bolívar avisaba. No debia descuidarse la Lepra en su defensa, porque el equipo boliviano buscaba denodadamente el empate.

Luego el dominicano Dorny Romero estuvo cerca de empatar para la visita con un buen remate.

independiente-rivadavia-bolivar La Lepra le ganó al Bolívar. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Se levantaba el público del local porque el paraguayo Álex Arce estremecía el travesaño con un cabezazo.

Sebastián Villa hizo una jugada monumental y exigió una buena respuesta de Lampe. El partido era lindo, alimentado por el fervor popular azul, que copó el Malvinas.

A los 40' Fernández marcaba el segundo gol en su cuenta, pero el juego se paraba porque a instancias del VAR el juez chileno José Cabero anulaba el tanto por una supuesta posición adelantada. Pero el árbitro se ganó la reprobación de los hinchas.

En el inicio del complemento Villa se lo perdió solo ante Lampe. Se agarraba la cabeza el rápido jugador colombiano.

Hubo otro gran ataque del local encabezado por Villa que no terminó en gol de Arce por poco. Se chocaron Jesús Sagredo y Lampe y casi el equipo leproso aprovecha la desintelingencia defensiva.

El mejor equipo del fútbol argentino -la tabla anual da cuenta de eso- jugaba bien y la hinchada azul se copaba y cantaba sin parar.

Bolívar generaba situaciones para empatar, pero Echeverría cometía una dura infracción con su codo y veía la roja.

Villa ensayaba un tremendo remate y Lampe la mandaba al córner.

Villa se iba solo por la derecha y sometía a Lampe con un fuerte tiro. El arquero de la visita respondía bien.

El local no podía liquidarlo y seguía generando chances para anotar.

Pero el Azul ganó y jugó muy bien.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Bolívar, el elenco azul recibirá a Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El partido se jugará el próximo sábado a las 17.15.

Y por la Copa Libertadores los dirigidos por Alfredo Berti visitarán a Fluminense de Brasil el miércoles 15 de abril a las 21.30.