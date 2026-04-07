Real Madrid vs. Bayern Múnich: horario y dónde ver en vivo los encuentros de Champions League

Los cuartos de final de la Champions League presentan dos partidos el martes y dos más el miércoles, mientras que los clasificados se definirán la próxima semana con los encuentros de vuelta. Desde las 16, en el Santiago Bernabéu, se enfrentarán Real Madrid y Bayern Múnich, mientras que Sporting Lisboa recibirá en Portugal al Arsenal.
Partidazo en la Champions League: Real Madrid vs. Bayern Múnich
El Real Madrid viene de vencer en 16avos de final al Benfica con un global de 3 a 1 en un duelo que se jugó tanto dentro como fuera de la cancha por la acusación de Vinicius Jr. a Gianluca Prestianni por supuestos insultos racistas; luego la Casa Blanca del fútbol eliminó categóricamente por 5 a 1 al Manchester City de Pep Guardiola.
Por su lado, el Bayern Múnich dejó sin ningún tipo de posibilidades al Atalanta tras vencerlo por 10 a 2 en los octavos de final. El conjunto teutón lidera la liga alemana con 73 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor es el Borussia Dortmund, con 64.
Champions League - Cuartos de final.
Real Madrid (España) - Bayern Múnich (Alemania).
Estadio: Santiago Bernabéu.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).
Hora: 16.
TV: ESPN, Disney+.
El puntero inglés visita al Sporting Lisboa por Champions League
Sporting Lisboa es el equipo revelación de la Champions League al clasificar en la séptima posición en la fase de liga y en octavos de final venció al Bodo Glimt con un global de 5 a 3 luego de dar vuelta una serie histórica: habían caído en Noruega por 3 a 0.
El Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos, nueve más que el Manchester City, y en el torneo más importante de equipos en Europa eliminó al Bayer Leverkusen por 3 a 1.
Champions League - Cuartos de final.
Sporting Lisboa (Portugal) - Arsenal (Inglaterra).