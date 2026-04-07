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Real Madrid vs. Bayern Múnich: horario y dónde ver en vivo los encuentros de Champions League

Comienzan los cuartos de final de la Champions League con dos partidos a disputarse durante el martes: Real Madrid - Bayern Múnich y Sporting Lisboa - Arsenal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentan en el partido de la jornada por Champions League.

El Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentan en el partido de la jornada por Champions League.

Los cuartos de final de la Champions League presentan dos partidos el martes y dos más el miércoles, mientras que los clasificados se definirán la próxima semana con los encuentros de vuelta. Desde las 16, en el Santiago Bernabéu, se enfrentarán Real Madrid y Bayern Múnich, mientras que Sporting Lisboa recibirá en Portugal al Arsenal.

El miércoles volverán a verse las caras Barcelona y Atlético de Madrid - que el fin de semana jugaron por la liga doméstica, con victoria del conjunto culé por 2 a 1 - y también se presentará el actual campeón: PSG recibe al Liverpool.

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Valverde fue la figura del Real Madrid contra Manchester City al marcar tres goles en el partido de ida de la Champions League.

Valverde fue la figura del Real Madrid contra Manchester City al marcar tres goles en el partido de ida de la Champions League.

Partidazo en la Champions League: Real Madrid vs. Bayern Múnich

El Real Madrid viene de vencer en 16avos de final al Benfica con un global de 3 a 1 en un duelo que se jugó tanto dentro como fuera de la cancha por la acusación de Vinicius Jr. a Gianluca Prestianni por supuestos insultos racistas; luego la Casa Blanca del fútbol eliminó categóricamente por 5 a 1 al Manchester City de Pep Guardiola.

Por su lado, el Bayern Múnich dejó sin ningún tipo de posibilidades al Atalanta tras vencerlo por 10 a 2 en los octavos de final. El conjunto teutón lidera la liga alemana con 73 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor es el Borussia Dortmund, con 64.

  • Champions League - Cuartos de final.
  • Real Madrid (España) - Bayern Múnich (Alemania).
  • Estadio: Santiago Bernabéu.
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
  • VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).
  • Hora: 16.
  • TV: ESPN, Disney+.
Arsenal
El Arsenal quiere ganar la Champions League y la Premier League.

El Arsenal quiere ganar la Champions League y la Premier League.

El puntero inglés visita al Sporting Lisboa por Champions League

Sporting Lisboa es el equipo revelación de la Champions League al clasificar en la séptima posición en la fase de liga y en octavos de final venció al Bodo Glimt con un global de 5 a 3 luego de dar vuelta una serie histórica: habían caído en Noruega por 3 a 0.

El Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos, nueve más que el Manchester City, y en el torneo más importante de equipos en Europa eliminó al Bayer Leverkusen por 3 a 1.

  • Champions League - Cuartos de final.
  • Sporting Lisboa (Portugal) - Arsenal (Inglaterra).
  • Estadio: José Alvalade.
  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
  • VAR: Bastian Dankert (Alemania).
  • Hora: 16.
  • TV: Fox Sports y Disney+.
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En los duelos del mi&eacute;rcoles de la Champions League sobresale la figura de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

En los duelos del miércoles de la Champions League sobresale la figura de Julián Álvarez.

Los partidos de Champions League del miércoles

Ambos encuentros se disputan a las 16:

  • PSG - Liverpool.
  • Barcelona - Atlético Madrid.

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