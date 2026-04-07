Real Madrid vs. Bayern Múnich: horario y dónde ver en vivo los encuentros de Champions League

Por su lado, el Bayern Múnich dejó sin ningún tipo de posibilidades al Atalanta tras vencerlo por 10 a 2 en los octavos de final. El conjunto teutón lidera la liga alemana con 73 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor es el Borussia Dortmund, con 64.

Champions League - Cuartos de final.

- Cuartos de final. Real Madrid (España) - Bayern Múnich (Alemania).

(España) - (Alemania). Estadio: Santiago Bernabéu.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

VAR: Jarred Gillett (Inglaterra).

Hora: 16.

TV: ESPN, Disney+.

Arsenal El Arsenal quiere ganar la Champions League y la Premier League.

El puntero inglés visita al Sporting Lisboa por Champions League

Sporting Lisboa es el equipo revelación de la Champions League al clasificar en la séptima posición en la fase de liga y en octavos de final venció al Bodo Glimt con un global de 5 a 3 luego de dar vuelta una serie histórica: habían caído en Noruega por 3 a 0.

El Arsenal lidera la Premier League con 70 puntos, nueve más que el Manchester City, y en el torneo más importante de equipos en Europa eliminó al Bayer Leverkusen por 3 a 1.

Champions League - Cuartos de final.

- Cuartos de final. Sporting Lisboa (Portugal) - Arsenal (Inglaterra).

(Portugal) - Arsenal (Inglaterra). Estadio: José Alvalade.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Hora: 16.

TV: Fox Sports y Disney+.

julian-alvarez1 En los duelos del miércoles de la Champions League sobresale la figura de Julián Álvarez.

Los partidos de Champions League del miércoles

Ambos encuentros se disputan a las 16: