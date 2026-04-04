El gol de Giuliano Simeone no le alcanzó al Atlético de Madrid frente al Barcelona

La mala noticia para Lionel Scaloni es que Julián Álvarez no jugó y González lo hizo como lateral, puesto en el que el DT de la Selección argentina lo tiene en cuenta, pero terminó expulsado en la última jugada del primer tiempo.

Embed - CON GOL DE LEWANDOWSKI, BARCELONA GANÓ Y SE ALEJA EN LA PUNTA | Atlético 1-2 Barcelona | RESUMEN

El primer duelo entre Atlético Madrid y Barcelona fue para la visita

El 2 a 1 de este sábado por La Liga fue el primer duelo de una extensa y decisiva serie que disputarán Atlético de Madrid y Barcelona en las próximas semanas.

Este miércoles 8 de abril volverán a medirse en el Camp Nou por los cuartos de final la Champions League y el martes 14 definirán el pase a las semifinales de la mayor competencia europea en Madrid.

Mientras, el Barcelona se encamina a ganar La Liga y el Atlético jugará también jugará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.