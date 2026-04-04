El gol de Giuliano Simeone no le alcanzó al Atlético de Madrid frente al Barcelona

Giuliano Simeone abrió el marcador en el estadio Metropolitano, pero el Atlético de Madrid no pudo con el Barcelona en el encuentro saliente de la fecha 30 de La Liga.
Giuliano Simeone abrió el marcador, pero el Atlético de Madrid no pudo con el Barcelona en el encuentro saliente de la fecha 30 de La Liga.
Giuliano Simeone abrió el marcador en el estadio Metropolitano, pero el Atlético de Madrid no pudo con el Barcelona en el encuentro saliente de la fecha 30 de La Liga.
El hijo del Cholo definió con categoría a los 39', pero el inglés Marcus Rashford marcó el 1 a 1 a los 42' y el polaco Robert Lewandowski estableció a los 88' el 2 a 1 definitivo con el que los catalanes conservaron la punta de la tabla con 7 puntos sobre el Real Madrid y 19 sobre el Aleti que ahora ocupa el 4to. puesto con 57 puntos, uno menos que el Villarreal.
El Cholo Simeone dispuso como titulares a su hijo Giuliano y otros 4 argentinos recién llegados de la fecha FIFA: Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González y Thiago Almada.
La mala noticia para Lionel Scaloni es que Julián Álvarez no jugó y González lo hizo como lateral, puesto en el que el DT de la Selección argentina lo tiene en cuenta, pero terminó expulsado en la última jugada del primer tiempo.
El 2 a 1 de este sábado por La Liga fue el primer duelo de una extensa y decisiva serie que disputarán Atlético de Madrid y Barcelona en las próximas semanas.
Este miércoles 8 de abril volverán a medirse en el Camp Nou por los cuartos de final la Champions League y el martes 14 definirán el pase a las semifinales de la mayor competencia europea en Madrid.
Mientras, el Barcelona se encamina a ganar La Liga y el Atlético jugará también jugará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.