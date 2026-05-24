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Primera Nacional

Godoy Cruz juega contra All Boys en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz jugará con All Boys este domingo desde las 16.30 por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional. El Tomba viene de perder con Los Andes

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Martín Pino estará en la delantera de Godoy Cruz frente a All Boys en el Feliciano Gambarte.

Martín Pino estará en la delantera de Godoy Cruz frente a All Boys en el Feliciano Gambarte.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Godoy Cruz jugará ante All Boys este domingo desde las 16.30 por la 15ta fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Juan Pafundi y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

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Godoy Cruz buscar&aacute; volver al triunfo de local ante All Boys tras la derrota ante Los Andes.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo de local ante All Boys tras la derrota ante Los Andes.

Godoy Cruz viene de perder de visitante ante Los Andes. El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica séptimo en el Grupo A con 19 unidades. En este torneo el Expreso lleva 4 triunfos, 7 empates y dos derrotas, se ubica a seis del líder Ciudad de Bolívar.

Godoy Cruz defiende su invicto en el Feliciano Gambarte

El Tomba marcha invicto en el Feliciano Gambarte, ya que en los siete partidos que disputó lleva tres victorias y cuatro empates. El Bodeguero buscará su segundo triunfo seguido de local, ya que viene de ganarle 2 a 1 a Racing de Córdoba.

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Pablo de Muner, el DT de Godoy Cruz Antonio Tomba.

Pablo de Muner, el DT de Godoy Cruz Antonio Tomba.

En All Boys tendrá su debut un nuevo entrenador

All Boys, que tendrá el debut como entrenador de Mauricio Giganti, viene de ganarle de local por 1-0 a Deportivo Morón y rompió con la racha de ocho partidos consecutivos sin ganar.

Tras la salida de Aníbal Biggeri y el interinato de Darío Stefanatto, que dirigió ante el Deportivo Morón, tendrá su debut Mauricio Giganti. El Albo se encuentra en el puesto 15 con 14 puntos, producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys en Mendoza

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys en Mendoza fue en Primera división en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0 en el Malvinas Argentinas. Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

  • 14 partidos disputados, Godoy Cruz ganó 5, empataron en 8 ocasiones y All Boys se impuso en 1 cotejo.
  • En Primera División jugaron en 8 ocasiones, con tres victorias del Tomba y cinco empates.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.
  • All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Tobares; Emiliano Purita, Alexis Melo, Luciano Leguizamón e Ignacio Palacio; Thiago Calone y Bruno Medina. DT: Mauricio Giganti.
  • Estadio: Feliciano Gambarte.
  • Árbitro: Juan Pafundi.
  • Hora: 16.30.

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