Godoy Cruz juega contra All Boys en el Feliciano Gambarte: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz defiende su invicto en el Feliciano Gambarte

El Tomba marcha invicto en el Feliciano Gambarte, ya que en los siete partidos que disputó lleva tres victorias y cuatro empates. El Bodeguero buscará su segundo triunfo seguido de local, ya que viene de ganarle 2 a 1 a Racing de Córdoba.

Godoy Cruz 2 Pablo de Muner, el DT de Godoy Cruz Antonio Tomba.

En All Boys tendrá su debut un nuevo entrenador

All Boys, que tendrá el debut como entrenador de Mauricio Giganti, viene de ganarle de local por 1-0 a Deportivo Morón y rompió con la racha de ocho partidos consecutivos sin ganar.

Tras la salida de Aníbal Biggeri y el interinato de Darío Stefanatto, que dirigió ante el Deportivo Morón, tendrá su debut Mauricio Giganti. El Albo se encuentra en el puesto 15 con 14 puntos, producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys en Mendoza

La última vez que jugaron Godoy Cruz y All Boys en Mendoza fue en Primera división en el partido que disputaron el 7 de octubre de 2013. El Expreso ganó 2 a 0 en el Malvinas Argentinas. Jonathan Ramis a los 16' del segundo tiempo y Juan Fernando Garro, a los 43' de esa misma etapa, marcaron para el equipo que dirigía Martín Palermo.

14 partidos disputados, Godoy Cruz ganó 5, empataron en 8 ocasiones y All Boys se impuso en 1 cotejo.

En Primera División jugaron en 8 ocasiones, con tres victorias del Tomba y cinco empates.

Probables formaciones y detalles del partido:

Godoy Cruz : Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.

: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner. All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Tobares; Emiliano Purita, Alexis Melo, Luciano Leguizamón e Ignacio Palacio; Thiago Calone y Bruno Medina. DT: Mauricio Giganti.