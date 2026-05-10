La voz del hincha de Godoy Cruz: el arribo de Pablo De Muner y la campaña en la Primera Nacional

Este domingo el estadio Feliciano Gambarte vivió otra jornada de fútbol con Godoy Cruz recibiendo a Racing de Córdoba, por la 13ra fecha del torneo de la Primera Nacional, en el debut de Pablo De Muner como entrenador del Expreso.
Los hinchas de Godoy Cruz dijeron presente en el Feliciano Gambarte para el estreno de Pablo De Muner como entrenador en el choque ante Racing de Córdoba
Este domingo el estadio Feliciano Gambarte vivió otra jornada de fútbol con Godoy Cruz recibiendo a Racing de Córdoba, por la 13ra fecha del torneo de la Primera Nacional, en el debut de Pablo De Muner como entrenador del Expreso.
Los hinchas del Tomba tiñeron una vez más las calles con los colores del su equipo y llegaron con la ilusión de festejar un triunfo para prolongar su invicto de local, racha en la que ganó 2 partidos y empató otros 4.
Los simpatizantes de Godoy Cruz opinaron sobre el cambio de entrenador tras la salida de Mariano Toedtli, muy cuestionado luego de 12 partidos al frente del equipo en los que logró 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, además de haber sido eliminado de la Copa Argentina.
Ricardo Centurión, uno de los refuerzos más resonantes de la Primera Nacional, llegó al Gambarte con el plantel de Racing de Córdoba.
El atacante de 33 años volvió al país tras haber jugado en Oriente Petrolero de Bolivia y ha jugado 9 partidos con 2 goles, en el equipo orientado por la dupla técnica de Torres y Motta.
Godoy Cruz hace 21 años que no jugaba con Racing de Córdoba. La última vez que se enfrentaron fue en el Gambarte, el 26 de febrero de 2005, con triunfo del Tomba por 2 a 1 con goles de Matías Gigli y Leopoldo De la Vega. Darío Gigena anotó de penal para el elenco cordobés.
El Tomba era dirigido por Pedro Troglio.
Tras el encuentro ante Racing de Córdoba, su segundo partido seguido de local, el Tomba ya tiene día y horario confirmado para jugar su próximo partido y será frente a Los Andes, en condición de visitante, el próximo sábado 16 de mayo a las 15.30, por la fecha 14.
También fueron confirmados los encuentros correspondientes a las fechas 15 y 16 que serán el domingo 24 a las 16,30 de local frente a All Boys y el sábado 30 a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.