La voz del hincha de Godoy Cruz: el arribo de Pablo De Muner y la campaña en la Primera Nacional

hinchas Godoy Cruz 4 Foto: Axel Lloret/UNO

Los simpatizantes de Godoy Cruz opinaron sobre el cambio de entrenador tras la salida de Mariano Toedtli, muy cuestionado luego de 12 partidos al frente del equipo en los que logró 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, además de haber sido eliminado de la Copa Argentina.

Postales de la tarde del domingo en el Gambarte

hinchas Godoy Cruz 5 Foto: Axel Lloret/UNO

Hinchas Godoy Cruz 6 Foto: Axel Lloret/UNO

Aplausos para De Muner y los jugadores

Embed - Los hinchas del Tomba recibieron a De Muner y al equipo con aplausos

La voz de los hinchas de Godoy Cruz

Embed - La voz del hincha de Godoy Cruz sobre la llegada de De Muner 2

Embed - Los hinchas Godoy Cruz sobre la llegada de De Muner 1

Ricky Centurión presente en el Gambarte

Ricardo Centurión, uno de los refuerzos más resonantes de la Primera Nacional, llegó al Gambarte con el plantel de Racing de Córdoba.

Embed - Juan Manuel Spontón y la llegada de Ricky Centurión a Racing de Córdoba para jugar ante el Tomba

El atacante de 33 años volvió al país tras haber jugado en Oriente Petrolero de Bolivia y ha jugado 9 partidos con 2 goles, en el equipo orientado por la dupla técnica de Torres y Motta.

Cristian Figueroa, una vida junto al Tomba

Embed - Cristian cuidaba autos y hace 12 años trabaja en el Tomba

Después de 21 años se volvieron a enfrentar Godoy Cruz y Racing de Córdoba

Godoy Cruz hace 21 años que no jugaba con Racing de Córdoba. La última vez que se enfrentaron fue en el Gambarte, el 26 de febrero de 2005, con triunfo del Tomba por 2 a 1 con goles de Matías Gigli y Leopoldo De la Vega. Darío Gigena anotó de penal para el elenco cordobés.

El Tomba era dirigido por Pedro Troglio.

Los partidos que tendrá Godoy Cruz en este mes de mayo

Tras el encuentro ante Racing de Córdoba, su segundo partido seguido de local, el Tomba ya tiene día y horario confirmado para jugar su próximo partido y será frente a Los Andes, en condición de visitante, el próximo sábado 16 de mayo a las 15.30, por la fecha 14.

También fueron confirmados los encuentros correspondientes a las fechas 15 y 16 que serán el domingo 24 a las 16,30 de local frente a All Boys y el sábado 30 a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.