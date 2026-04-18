La voz de los hinchas de Godoy Cruz en una nueva presentación en el Feliciano Gambarte

El Expreso jugó de local con Ciudad de Bolívar (igualó 1 a 1), con Deportivo Madryn (empató 0 a 0) y los dos últimos partidos los ganó, ante Ferro 2 a 1 y frente a Acassuso 2 a 0.

agustin-hincha-godoy-cruz Agustín fue a ver al Tomba al Gambarte.

La opinión de los hinchas sobre la campaña de Godoy Cruz

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Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras enfrentar a San Telmo, jugará un partido clave en el torneo de la Primera Nacional. Se medirá ante el puntero Colón, en Santa Fe, por la fecha 11.

gustavo-godoy-hincha-godoy-cruz Gustavo Godoy posa con su familia antes del partido del Tomba con San Telmo.

El partido entre el Tomba y el Sabalero se disputará el próximo domingo 26 de abril a las 19. El Bodeguero jugará frente al equipo que dirige Ezequiel Medrán, ex entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Pier Barrios y Federico Rasmussen, dos futbolistas con pasado como defensores de Godoy Cruz, juegan en Colón de Santa Fe.