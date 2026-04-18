La voz de los hinchas de Godoy Cruz en una nueva presentación en el Feliciano Gambarte

Los hinchas de Godoy Cruz volvieron este sábado al estadio Feliciano Gambarte en el partido ante San Miguel, válido por la 10ma fecha del Torneo de la Primera Nacional. El Tomba cayó en la jornada pasada de visitante ante San Telmo y perdió su invicto en el certamen.
El Bodeguero afronta una nueva presentación en su estadio, donde ganó los dos últimos partidos que disputó ante Ferro por 2 a 1 y Acassuso por 2 a 0.
Es el quinto partido de Godoy Cruz en el Feliciano GAmbarte
Los hinchas de Godoy Cruz tuvieron una buena convocatoria en el encuentro ante San Miguel, donde el Expreso tuvo su quinta presentación en condición de local en el certamen y se vivió una gran fiesta en la cancha. En la previa los hinchas fueron llegando al estadio y mostraron su entusiasmo.
El Expreso jugó de local con Ciudad de Bolívar (igualó 1 a 1), con Deportivo Madryn (empató 0 a 0) y los dos últimos partidos los ganó, ante Ferro 2 a 1 y frente a Acassuso 2 a 0.
La opinión de los hinchas sobre la campaña de Godoy Cruz
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Lo que viene para Godoy Cruz
Godoy Cruz tras enfrentar a San Telmo, jugará un partido clave en el torneo de la Primera Nacional. Se medirá ante el puntero Colón, en Santa Fe, por la fecha 11.
El partido entre el Tomba y el Sabalero se disputará el próximo domingo 26 de abril a las 19. El Bodeguero jugará frente al equipo que dirige Ezequiel Medrán, ex entrenador de Gimnasia y Esgrima.
Pier Barrios y Federico Rasmussen, dos futbolistas con pasado como defensores de Godoy Cruz, juegan en Colón de Santa Fe.