Un 14 de junio de 1986 fallecía Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de nuestro país. Para recordarlo, a continuación te recomendaremos sus 5 mejores libros, aquellos que tienes que leer al menos una vez en la vida.
Los 5 mejores libros de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino
Te recomendamos 5 libros de Jorge Luis Borges para que conozcas su obra y recuerdes al máximo escritor argentino
¿Cuáles son los mejores 5 libros de Jorge Luis Borges?
1. Ficciones (1944)
Es su obra más famosa y el punto de partida obligatorio para cualquier lector. Este volumen de cuentos cambió las reglas del juego en la literatura del siglo XX. En sus páginas conviven relatos magistrales como La biblioteca de Babel, Funes el memorioso y El jardín de senderos que se bifurcan. Aquí se consolidan sus grandes obsesiones: los laberintos, los espejos, el tiempo infinito y las identidades duplicadas.
2. El Aleph (1949)
Este libro fue publicado cinco años después de Ficciones, y reúne diecisiete relatos que exploran las grietas de la realidad cotidiana. El cuento homónimo, El Aleph, es una de las piezas más célebres de la lengua española: en el sótano de una casa de Buenos Aires, el protagonista descubre un punto del espacio que contiene, simultáneamente, todo el universo. Es la máxima síntesis de la incapacidad humana para procesar el infinito.
3. Otras inquisiciones (1952)
Borges solía decir que se enorgullecía más de los libros que había leído que de los que había escrito. Este título demuestra su faceta como uno de los ensayistas más brillantes del idioma. A través de reflexiones sobre autores como Kafka, Wilde o Quevedo, el escritor desentraña sus propias influencias y debate sobre filosofía, el tiempo y la lectura.
4. El hacedor (1960)
Aquí se mezcla poesía, prosa, relatos breves y bosquejos. Fue escrita cuando Borges ya sufría de una ceguera total, por lo que sus textos tienen un tono más introspectivo y autobiográfico. Incluye la célebre pieza Borges y yo, un texto imprescindible donde desglosa la dualidad entre su persona pública (el escritor famoso) y su yo íntimo.
5. El libro de arena (1975)
Es una de sus últimas grandes producciones de cuentos fantásticos. Aquí Borges regresa a sus antiguos amores: los laberintos interminables y la paradoja de los objetos imposibles. El relato principal describe un libro misterioso que tiene un número incalculable de hojas, sin principio ni fin; una metáfora perfecta que bien podría definir a toda la obra borgiana.