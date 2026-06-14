Los 5 mejores libros de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino

Embed - El Universo de Jorge Luis Borges | Trayectoria, Poesía, Cuentos y Vida

2. El Aleph (1949)

Este libro fue publicado cinco años después de Ficciones, y reúne diecisiete relatos que exploran las grietas de la realidad cotidiana. El cuento homónimo, El Aleph, es una de las piezas más célebres de la lengua española: en el sótano de una casa de Buenos Aires, el protagonista descubre un punto del espacio que contiene, simultáneamente, todo el universo. Es la máxima síntesis de la incapacidad humana para procesar el infinito.

3. Otras inquisiciones (1952)

Borges solía decir que se enorgullecía más de los libros que había leído que de los que había escrito. Este título demuestra su faceta como uno de los ensayistas más brillantes del idioma. A través de reflexiones sobre autores como Kafka, Wilde o Quevedo, el escritor desentraña sus propias influencias y debate sobre filosofía, el tiempo y la lectura.

4. El hacedor (1960)

Aquí se mezcla poesía, prosa, relatos breves y bosquejos. Fue escrita cuando Borges ya sufría de una ceguera total, por lo que sus textos tienen un tono más introspectivo y autobiográfico. Incluye la célebre pieza Borges y yo, un texto imprescindible donde desglosa la dualidad entre su persona pública (el escritor famoso) y su yo íntimo.

Jorge Luis Borges 2 Borges construyó uno de los universos literarios más singulares de la literatura a partir de poemas, cuentos y ensayos, siempre transitando el filo entre la realidad y la ficción.

5. El libro de arena (1975)

Es una de sus últimas grandes producciones de cuentos fantásticos. Aquí Borges regresa a sus antiguos amores: los laberintos interminables y la paradoja de los objetos imposibles. El relato principal describe un libro misterioso que tiene un número incalculable de hojas, sin principio ni fin; una metáfora perfecta que bien podría definir a toda la obra borgiana.