Qué beneficios obtiene el cerebro después de leer a Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges 2 Leer a Jorge Luis Borges mejora el rendimiento académico.

"Después de documentar diversas experiencias en el aula, puedo sugerir que el uso de textos literarios de alta complejidad, trabajados a través de estrategias de mediación de los docentes, favorece la comprensión lectora y la producción de resúmenes en alumnos de primaria y secundaria", reveló José María Gil. Estos estudios fueron publicados en Cambridge Journal of Education y Journal of Latinos and Education; en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente.

Según Gil, los estudiantes actuales tienen dificultades no solo para identificar la información fundamental, sino también para producir textos orales o escritos que den cuenta de esa información de manera autónoma.

El "no entienden lo que leen" se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los profesores y educadores actuales. Incluso muchos jóvenes llegan hasta el nivel universitario pero no pueden diferenciar el sentido de las preguntas en un examen.

"Según nuestros estudios, el problema de comprensión no es una limitación insalvable, sino una señal de que falta un acompañamiento más activo", destacó el investigador Gil quien documentó experiencias en el contexto del aula con cuentos de Jorge Luis Borges y José Hernández.

Jorge Luis Borges escritor Muchas personas no leen a Borges por "tenerle miedo".

El investigador del CONICET recomienda establecer estrategias de comprensión lectora, leer en voz alta y ampliar el vocabulario diario con nuevas palabras. "Vimos cómo la lectura en voz alta, por ejemplo, funciona como un andamio: el docente va a desarrollando la complejidad del texto junto a los alumnos, lo que les permite acceder a significados que por sí solos muy probablemente no llegarían a comprender", destaca Gil.

Sin embargo, Gil es consciente de que muchas personas le tienen "miedo a Borges" y creen que su lectura puede ser dificultosa. "Es un miedo que atraviesa todos los niveles, basado en que docentes e investigadores comparten la idea de que Borges es muy difícil cuando no imposible para las aulas del colegio secundario y aun para lectores del promedio", explica el investigador.

De esta forma, Gil propone comenzar a leer cuentos y novelas de Borges en el colegio, y luego comentarlos en el aula, para que su comprensión sea más rica y próspera.