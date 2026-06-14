Qué hacen cientos de embarcaciones chinas frente a las costas de uno de los países más pobres de África

Sin embargo, en los últimos años las embarcaciones industriales extranjeras han aumentado significativamente su actividad en estas aguas. Diversos informes de organizaciones internacionales y grupos de monitoreo pesquero señalan que empresas de de China controlan una parte importante de la flota industrial autorizada para operar en Sierra Leona.

China en Sierra leona

Sierra Leona y la presencia de cientos de barcos chinos que genera preocupación en sus costas

Las aguas del país forman parte de uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico oriental. A medida que algunos caladeros tradicionales en otras regiones enfrentan una reducción de capturas, las costas de África occidental se han vuelto cada vez más valiosas para las flotas pesqueras internacionales.

Las comunidades pesqueras locales denuncian que los grandes barcos industriales compiten directamente con los pescadores artesanales, que utilizan embarcaciones mucho más pequeñas y dependen de las capturas diarias para subsistir. La presión pesquera excesiva amenaza algunas poblaciones de peces y pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias.

Uno de los fenómenos más controvertidos es el llamado “saiko”, una práctica mediante la cual embarcaciones industriales transfieren parte de sus capturas a barcos más pequeños para su comercialización local. Aunque las autoridades han intentado restringir esta actividad, grupos ambientalistas sostienen que continúa afectando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

El asunto también tiene una dimensión geopolítica. China ha fortalecido su presencia económica en África durante las últimas dos décadas mediante inversiones en infraestructura, minería, energía y pesca. El gobierno sierraleonés enfrenta un delicado equilibrio. Por un lado, las licencias otorgadas a embarcaciones industriales generan ingresos para el Estado y atraen inversión extranjera. Por otro, existe una creciente presión para proteger los recursos marinos de los que dependen las comunidades costeras.