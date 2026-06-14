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FADEP empató con el puntero Argentino de Monte Maíz por el Federal A

FADEP igualó este domingo con el puntero Argentino de Monte Maíz, por la 13ra fecha, de la Zona 3 del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP no pudo con el puntero Argentino de Monte Maíz.

FADEP no pudo con el puntero Argentino de Monte Maíz.

Foto: Prensa FADEP

En el marco de la 13ra fecha, de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP igualó este domingo 2 a 2 con el puntero Argentino de Monte Maíz. El partido se disputó en el predio de Russell y contó con el arbitraje del salteño Ramón Federico Guaymas Tornero.

Jorge Tejada a los 3’ del primer tiempo puso arriba al Raya. FADEP lo igualó con un gol en contra de Matías Barbero. Federico Pérez le pegó al arco, la pelota le rebotó al defensor visitante, quien puo el 1 a 1 a los 30’ de esa misma etapa.

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FADEP festeja uno de los goles que marc&oacute; ante Argentino de Monte Ma&iacute;z.

FADEP festeja uno de los goles que marcó ante Argentino de Monte Maíz.

Iván Amaya en contra de su valla le dio el segundo al equipo de Diego Pozo a los 2' del complemento luego de un remate de Matías Navarro. Ramiro Lasserre lo igualó a los 18’ para el puntero

Fundación Amigos por el Deporte tras su fecha libre tuvo acción este domingo en su predio frente al líder del Grupo C. Con este empate el elenco mendocino se ubica quinto con 14 unidades.

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FADEP y Argentino de Monte Ma&iacute;z no se sacaron ventajas.

FADEP y Argentino de Monte Maíz no se sacaron ventajas.

El equipo maipucino no pudo lograr su cuarta victoria en el certamen y además en condición de local. Le había ganado en su cancha a Atenas, Huracán Las Heras y Costa Brava.

FADEP suma 14 puntos, producto de tres triunfos y cinco empates y tres derrotas.

Lo que viene para FADEP

Por la 14ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP jugará como visitante ante Juventud Unida de San Luis.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Facundo Rassol, Iván Amaya, Matías Barbero; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Matías Romero, Gabriel Sarmiento; Ignacio Blangetti, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzolla.

Goles: PT: 4’ Tejada (A) y 30’ Barbero en contra (F). ST: 2’ Amaya en contra (F) y 18’ Lasserre (A).

Cambios: ST: 26’ Oscar Garrido y Matías Persia por Kalinski y Taboada (F), 37’ Mauro Ortiz y Diego Tonetto por Zabaleta y Ramírez (F).

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero.

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