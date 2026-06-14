FADEP empató con el puntero Argentino de Monte Maíz por el Federal A

Fundación Amigos por el Deporte tras su fecha libre tuvo acción este domingo en su predio frente al líder del Grupo C. Con este empate el elenco mendocino se ubica quinto con 14 unidades.

fadep-argentino-monte-maiz1 FADEP y Argentino de Monte Maíz no se sacaron ventajas. Foto: Prensa FADEP

El equipo maipucino no pudo lograr su cuarta victoria en el certamen y además en condición de local. Le había ganado en su cancha a Atenas, Huracán Las Heras y Costa Brava.

FADEP suma 14 puntos, producto de tres triunfos y cinco empates y tres derrotas.

Lo que viene para FADEP

Por la 14ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, FADEP jugará como visitante ante Juventud Unida de San Luis.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nicolás Bezana, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Facundo Rassol, Iván Amaya, Matías Barbero; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Matías Romero, Gabriel Sarmiento; Ignacio Blangetti, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzolla.

Goles: PT: 4’ Tejada (A) y 30’ Barbero en contra (F). ST: 2’ Amaya en contra (F) y 18’ Lasserre (A).

Cambios: ST: 26’ Oscar Garrido y Matías Persia por Kalinski y Taboada (F), 37’ Mauro Ortiz y Diego Tonetto por Zabaleta y Ramírez (F).

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero.