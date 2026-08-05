Maipú despidió a 7 empleados municipales tras sumarios por faltas e incumplimientos

La Municipalidad de Maipú desvinculó a 7 empleados municipales luego de concluir distintos procesos sumariales iniciados por incumplimientos en el ejercicio de la función pública. Según informó la comuna, las cesantías fueron resueltas tras acreditar las conductas imputadas y garantizar el derecho de defensa de los agentes involucrados.
Las desvinculaciones alcanzaron a trabajadores de distintas áreas de la administración municipal y fueron adoptadas en los últimos meses, una vez finalizados los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente.
En 5 de los casos, los empleados fueron cesanteados por abandono injustificado de sus puestos de trabajo. Desde el municipio explicaron que incumplieron con el deber de asistencia, una de las obligaciones básicas establecidas para quienes integran la planta de personal municipal.
Dos desvinculaciones estuvieron vinculadas a situaciones judiciales
Los otros 2 agentes fueron desvinculados como consecuencia de situaciones judiciales que, de acuerdo con la normativa aplicable, resultaron incompatibles con la continuidad en el ejercicio de la función pública.
La comuna señaló que las medidas no obedecen a un criterio punitivo, sino al cumplimiento del principio de igualdad ante las normas que rige para toda la administración. En ese sentido, el municipio remarcó que las reglas deben aplicarse del mismo modo para todos los trabajadores, sin distinción del área o la función que desempeñen.
Asimismo, indicaron que el cumplimiento de las responsabilidades laborales es un principio esencial para garantizar servicios públicos de calidad y consolidar una administración transparente, ordenada y eficiente.
Maipú sostuvo además que fortalecer una cultura organizacional basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el respeto por las normas contribuye a respaldar el trabajo de los miles de agentes municipales que desempeñan sus funciones diariamente. Según afirmaron, cada decisión administrativa busca preservar la integridad institucional y reafirmar el compromiso con las obligaciones propias de la función pública.
En pocas palabras
- Maipú desvinculó: 7 empleados municipales fueron cesanteados tras procesos sumariales por incumplimientos.
- Motivos: las cesantías se debieron a abandono de trabajo (5 casos) y situaciones judiciales incompatibles (2 casos).
- Justificación: la comuna aseguró que las medidas buscan garantizar el principio de igualdad y la integridad institucional.