Maipú despidió a 7 empleados municipales tras sumarios por faltas e incumplimientos

Los 7 empleados de la Municipalidad de Maipú fueron despedidos por incumplimientos de sus deberes o por causas incompatibles con su función. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Dos desvinculaciones estuvieron vinculadas a situaciones judiciales

Los otros 2 agentes fueron desvinculados como consecuencia de situaciones judiciales que, de acuerdo con la normativa aplicable, resultaron incompatibles con la continuidad en el ejercicio de la función pública.

La comuna señaló que las medidas no obedecen a un criterio punitivo, sino al cumplimiento del principio de igualdad ante las normas que rige para toda la administración. En ese sentido, el municipio remarcó que las reglas deben aplicarse del mismo modo para todos los trabajadores, sin distinción del área o la función que desempeñen.

Asimismo, indicaron que el cumplimiento de las responsabilidades laborales es un principio esencial para garantizar servicios públicos de calidad y consolidar una administración transparente, ordenada y eficiente.

Maipú sostuvo además que fortalecer una cultura organizacional basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el respeto por las normas contribuye a respaldar el trabajo de los miles de agentes municipales que desempeñan sus funciones diariamente. Según afirmaron, cada decisión administrativa busca preservar la integridad institucional y reafirmar el compromiso con las obligaciones propias de la función pública.