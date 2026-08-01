Un chofer de Uber protagonizó un fuerte choque este sábado en Maipú, luego de circular alcoholizado en contramano. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Reconquista e Independencia, en el distrito de Gutiérrez.
Un chofer de Uber que iba alcoholizado, chocó en contramano y se dio vuelta en Maipú
El hombre conducía con 1,45 g/l de alcohol, casi tres veces más de lo permitido ya que el límite para los choferes es cero. Chocó contra un Renault Clío
Tras impactar contra un Renault Clío, el vehículo del conductor de la aplicación terminó volcado.
El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces el límite permitido para conducir, que es de 0 g/l para el caso de los choferes profesionales.
Cómo fue el choque del conductor de Uber
De acuerdo con la información policial, el chofer del Uber circulaba en contramano cuando colisionó con un Renault Clío en el cruce de Reconquista e Independencia.
Como consecuencia del impacto, el vehículo del chofer terminó dado vuelta sobre la calzada. Por el momento, las autoridades no informaron el estado de salud de las personas involucradas en el choque.
La investigación continúa para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades de los involucrados, mientras se espera información oficial sobre las lesiones sufridas por los ocupantes de ambos vehículos.
En pocas palabras
- Chofer de Uber: un conductor ebrio chocó y volcó en Maipú tras impactar contra otro vehículo.
- Alcoholemia: el test reveló 1,45 g/l de alcohol en sangre, casi el triple de lo permitido para los choferes profesionales.
- Detalles del siniestro: el conductor circulaba en contramano en la intersección de Reconquista e Independencia.