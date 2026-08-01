Un chofer de Uber que iba alcoholizado, chocó en contramano y se dio vuelta en Maipú

Cómo fue el choque del conductor de Uber

Así quedó el auto después de que el conductor volcara en Maipú.

De acuerdo con la información policial, el chofer del Uber circulaba en contramano cuando colisionó con un Renault Clío en el cruce de Reconquista e Independencia.

Como consecuencia del impacto, el vehículo del chofer terminó dado vuelta sobre la calzada. Por el momento, las autoridades no informaron el estado de salud de las personas involucradas en el choque.

La investigación continúa para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades de los involucrados, mientras se espera información oficial sobre las lesiones sufridas por los ocupantes de ambos vehículos.