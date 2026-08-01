Un sátiro fue detenido espiando desnudo a un centro de donación

El centro donde fue detenido el sospechoso.

La detención del sátiro de Fresno

Los agentes de Estados Unidos que acudieron al lugar encontraron a un hombre de 30 años atrapado en el techo. La policía informó que el hombre se negó a salir y se resistió al arresto antes de ser finalmente detenido.

A pesar de los repetidos intentos de los agentes por convencer al sátiro de que saliera de su escondite, este se negó y comenzó a patear objetos que caían del techo, según la policía.

El hombre que fue detenido por la Policía de Estados Unidos.

Según la versión oficial, en su intento de escapar, el hombre arrojó lo que parecía ser un tubo a uno de los policías de Estados Unidos, quien estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza por el objeto. “El hombre no dejaba de moverse por el techo y las paredes, y rompió una tubería que inundó el edificio”, informó un vocero policial.

Cuando finalmente salió de su escondite, la policía de Estados Unidos dijo que estaba desnudo. Según el Departamento de Policía, los agentes dijeron que utilizaron balas de pimienta contra el hombre porque, según ellos, se negaba a obedecer las órdenes. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a un hospital local.