Un hombre, que estaba totalmente desnudo, fue detenido en Estados Unidos tras ser descubierto en el techo de un edificio de un centro de donación de plasma donde se escondía y espiaba a los pacientes.
Un sátiro fue detenido espiando desnudo a un centro de donación
El hombre terminó detenido cuando uno de los pacientes del lugar lo descubrió espiando desde el techo
La policía de la localidad estadounidense de Fresno informó que el miércoles pasado recibieron una llamada para acudir al Centro de Plasma Grifols Biomat USA, tras recibir informes de que alguien se escondía dentro de las paredes o el techo del edificio.
El inquietante descubrimiento se produjo cuando un paciente que donaba plasma levantó la vista y vio un par de ojos de un sátiro que lo miraban fijamente desde el techo. El donante alertó al personal, que llamó inmediatamente al 911.
La detención del sátiro de Fresno
Los agentes de Estados Unidos que acudieron al lugar encontraron a un hombre de 30 años atrapado en el techo. La policía informó que el hombre se negó a salir y se resistió al arresto antes de ser finalmente detenido.
A pesar de los repetidos intentos de los agentes por convencer al sátiro de que saliera de su escondite, este se negó y comenzó a patear objetos que caían del techo, según la policía.
Según la versión oficial, en su intento de escapar, el hombre arrojó lo que parecía ser un tubo a uno de los policías de Estados Unidos, quien estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza por el objeto. “El hombre no dejaba de moverse por el techo y las paredes, y rompió una tubería que inundó el edificio”, informó un vocero policial.
Cuando finalmente salió de su escondite, la policía de Estados Unidos dijo que estaba desnudo. Según el Departamento de Policía, los agentes dijeron que utilizaron balas de pimienta contra el hombre porque, según ellos, se negaba a obedecer las órdenes. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a un hospital local.