Quién es y las pruebas contra el ingeniero argentino acusado de trata de personas en Paraguay

La camioneta Toyota Hilux gris que le secuestraron al ingeniero.

La detención del ingeniero argentino por trata de personas

Horas más tardes las amigas decidieron contactarse con la menor. Ante los reiterados llamados el ingeniero las amenazó y les advirtió que mataría a la víctima si seguían insistiendo.

Pasaron 3 días hasta que el lunes 27 de julio los padres de la adolescente fueron alertados de la situación, por lo que radicaron la denuncia y se activó el Alerta MAFE (sistema de respuesta rápida en Paraguay para difundir de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos).

Durante la búsqueda, varios familiares lograron contactarse con Ariel Morán, pero este seguía amenazando con matarla.

La menor pudo ser rescatada luego de pedirle al raptor ir a pasear por Asunción. Ya en la Costanera, logró recuperar su celular y les mandó la ubicación a sus amigas, por lo que de manera inmediata se llevó a cabo el operativo. Efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado y Trata de Personas pudieron poner a resguardo a la víctima y detener al ingeniero.

Se espera un allanamiento en el domicilio del ingeniero para constatar si anteriormente hubo otras mujeres en dicha vivienda, así como también para incautar elementos de suma importancia para la investigación.