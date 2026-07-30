Video: policías jugaban a hacer un duelo como en el Lejano Oeste y uno terminó baleado

La investigación por el policía baleado por su compañero

Según la reconstrucción oficial, uno de los policías llegó al lugar y su compañero sacó el arma apuntándole sin aparente intención de disparar. El segundo oficial respondió de la misma forma y, en ese instante, se produjo el disparo accidental.

El baleado recibió atención médica inmediata y el incidente quedó registrado por la cámara de seguridad que tenía el móvil, material que luego fue difundido por la propia institución.

El jefe de policía, Gene Harris, calificó el comportamiento como “inseguro e inapropiado”, destacando la violación grave a los protocolos de manejo de armas.

Este tipo de “bromas” con armas cargadas está estrictamente prohibido en la mayoría de las fuerzas policiales de Estados Unidos. Las normativas exigen que las armas permanezcan aseguradas y solo se utilicen en contextos operativos reales, evitando cualquier exhibición innecesaria como la que realizaron el día del incidente en cuestión.

El policía baleado se recupera favorablemente ya que la herida de arma de fuego no le dañó ningún órgano vital, aunque por cuestión de centímetros. Sin embargo, ambos intervinientes podrían recibir duras sanciones en el marco de la investigación administrativa que abrió un organismo de Asuntos Internos en Estados Unidos.