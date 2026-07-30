Un episodio insólito ocurrió en el estacionamiento de una comisaría ubicada en California, Estados Unidos, donde dos policías transformaron un momento de broma en un accidente con arma de fuego donde uno de ellos terminó baleado.
Video: policías jugaban a hacer un duelo como en el Lejano Oeste y uno terminó baleado
El policía baleado se recupera favorablemente ya que la herida de arma de fuego no le dañó ningún órgano vital, aunque por cuestión de centímetros
Los policías, en lo que describieron inicialmente como una broma, desenfundaron sus pistolas reglamentarias y se apuntaron mutuamente imitando un duelo del Lejano Oeste.
La situación escaló cuando uno de ellos apretó el gatillo, baleando a su compañero en el hombro izquierdo. El proyectil también atravesó el parabrisas de una patrulla, convirtiendo lo que parecía un juego en un hecho que pudo haber sido fatal.
La investigación por el policía baleado por su compañero
Según la reconstrucción oficial, uno de los policías llegó al lugar y su compañero sacó el arma apuntándole sin aparente intención de disparar. El segundo oficial respondió de la misma forma y, en ese instante, se produjo el disparo accidental.
El baleado recibió atención médica inmediata y el incidente quedó registrado por la cámara de seguridad que tenía el móvil, material que luego fue difundido por la propia institución.
El jefe de policía, Gene Harris, calificó el comportamiento como “inseguro e inapropiado”, destacando la violación grave a los protocolos de manejo de armas.
Este tipo de “bromas” con armas cargadas está estrictamente prohibido en la mayoría de las fuerzas policiales de Estados Unidos. Las normativas exigen que las armas permanezcan aseguradas y solo se utilicen en contextos operativos reales, evitando cualquier exhibición innecesaria como la que realizaron el día del incidente en cuestión.
El policía baleado se recupera favorablemente ya que la herida de arma de fuego no le dañó ningún órgano vital, aunque por cuestión de centímetros. Sin embargo, ambos intervinientes podrían recibir duras sanciones en el marco de la investigación administrativa que abrió un organismo de Asuntos Internos en Estados Unidos.
En pocas palabras
- Accidente policial: dos policías de Pasadena jugaban a un duelo con sus armas reglamentarias y uno de ellos resultó herido en el hombro.
- Video viral: el incidente fue registrado por la cámara de una patrulla y generó críticas en redes sociales por la imprudencia.
- Investigación en curso: el jefe de policía calificó el hecho como inseguro e inapropiado, y se inició una investigación interna para determinar responsabilidades.