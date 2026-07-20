La Inspección General de Seguridad investiga si 3 policías se excedieron al reprimir una riña

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Tras ese enfrentamiento, se viralizó un video en donde se ve a los policías reduciendo a una joven, que previamente había golpeado a una uniformada. A esa chica se la reduce en la calle, y estando boca abajo y con los brazos retenidos por un policía recibe varios golpes de la uniformada.

Marcelo Puertas (IGS) detalló cómo sigue el proceso de los policías bajo investigación.

Ese es el video que analiza la IGS para evaluar cómo actuaron esos efectivos. "Lo que vamos a investigar es si hubo exceso. Si entedemos que hay responsabilidad (de los policías) se los va a sumariar, se los cita a declaración indagatoria, ellos pueden hacerlo o no y pueden proponer la prueba defensiva que consideren", confirmó Marcelo Puertas, titular del organismo.

Respecto de si esos policías continúan en sus funciones tras lo ocurrido, Puertas explicó que se los derivó a Sanidad Policial porque 3 de ellos sufrieron heridas en ese enfrentamiento, y añadió que también se les realizará una evaluación psicológica para corroborar si están en condiciones de seguir prestando funciones.

Puertas no dio mayores precisiones sobre el avance de esa investigación, aunque acotó que en estos casos de enfrentamientos violentos que deben sortear los uniformados "la agresión se justifica si hay agresión de la otra parte; cuando ya ha cesado, no amerita continuar con esa agresión".

La versión policial

"Era una pelea de mujeres pasadas de alcohol. Cuando la Policía fue a separarlas, comenzaron a agredir a los efectivos", señalaron desde la fuerza policial.

En un video que se viralizó se ve cómo los hinchas enfrentaron a un grupo de policías y cómo éstos luego reprimen esa agresión. Ahora la Inspección General de Seguridad investiga si los uniformados se excedieron o no en esa represión.

Según la reconstrucción preliminar, uno de los policías recibió un golpe con un vaso en la cabeza que le provocó una lesión, mientras que otros dos uniformados también resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Como consecuencia de los incidentes, tres personas fueron detenidas, acusadas de agredir al personal policial, y quedaron a disposición de la Justicia.

Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de algunos efectivos. Precisamente por esa repercusión pública, la IGS ordenó actuaciones para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer si el accionar policial se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.